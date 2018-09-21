Названы претенденты на "Букера"

Жюри Букеровской премии назвало имена финалистов этого года. За престижную награду будут бороться шесть писателей – представители Великобритании, США и Канады, передает "360".

В итоговый список попали Анна Бернс, Дейзи Джонсон, Робин Робертсон, Ричард Пауэрс, Эси Эдугян и Рейчел Кушнер. Имя лауреата "Букера" будет названо 16 октября, сообщает Пятый канал.



