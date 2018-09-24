Монтсеррат Кабалье экстренно госпитализирована

Монтсеррат Кабалье экстренно доставлена в одну из клиник Барселоны. 85-летняя оперная дива испытывает проблемы с мочевым пузырем, пишет RT со ссылкой на газету La Vanguardia.
Певица находится под наблюдением медиков уже пять дней. Ожидается, что Кабалье идет на поправку и скоро ее выпишут.
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