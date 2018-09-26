Стали известны подробности госпитализации Галины Польских

Галина Польских прокомментировала информацию о своей госпитализировали. Оказалось, что артистка проходит плановое обследование, пишет Пятый канал.
"Дважды в год, весной и осенью, я прохожу плановую проверку, поддерживаю себя: сердце проверяют, капельницы ставлю", – рассказала Польских, отметив, что она уже не молода, и просто обязана следить за своим здоровьем.
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