Известный художник умер в Москве

Известный российский художник, автор многочисленных иллюстраций Мюд Мечев ушел из жизни в возрасте 89 лет в Москве, передает teleprogramma.pro. Он родился в семье художника Константина Пантелева-Киереева. Мальчику дали фамилию матери Марии Мечевой, а имя он получил в честь Международного юношеского дня. Его отчество – Мариевич – образовано от имени матери. Работы Мюда Мариевича Мечева можно увидеть в Третьяковской галерее.
Звезда отправилась в спортзал
Стало известно содержание завещания актера
Ветеран труда стал гостем программы Первого канала
Фото теннисистки вызвало у народа недоумение