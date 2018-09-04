Звезда "Полицейской академии" рассказала о съемках новой части

Актер Стив Гуттенберг, который исполнил одну из главных ролей в популярной в 1990-е годы комедии "Полицейская академия", сообщил о работе над новой частью фильма, передает teleprogramma.pro. "Новая "Полицейская академия" на подходе. Пока без деталей", – написал он на своей странице в Twitter.

Первая часть картины увидела свет в 1984 году. В рамках франшизы вышло семь частей, последняя из которых – "Миссия в Москве" – повествует об охоте на связанного с хакерами русского криминального авторитета. Она была выпущена в 1994 году.