Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания
Основой для текста стали отрывки из стихотворений "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам" Иосифа Бродского. Музыку Земфира записала совместно с электронным музыкантом Mujuice. Обложку к синглу создали Гоша Рубчинский и Рената Литвинова. Последний альбом исполнительницы "Жить в твоей голове" вышел в феврале 2013 года.
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