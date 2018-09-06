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Культура

"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона

Анна Банщикова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В эфире Первого канала стартовал третий сезон полюбившегося многим сериала. Исполнительница главной роли Анна Банщикова рассказала об изменениях в личной жизни офицера полиции Александры Кушнир и поделилась воспоминаниями о режиссере Дмитрии Брусникине.
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Как выяснилось, на настроении подполковника Кушнир наступившая осень скажется хандрой. По словам Анны Банщиковой, ее героиня в новом сезоне "Ищейки" будет много грустить.

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"Все действие более "осеннее", и настроение героини тоже такое: она грустит. Она ощущает глобальное одиночество", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда". С печальными мыслями Кушнир будет бороться, стараясь молодиться. Насколько это получится, можно увидеть в новых сериях "Ищейки".

Кроме того, у главной героини происходит главное в жизни женщины событие: она узнает, что беременна. Это повергает ее в шок, поскольку Кушнир не знает, как быть – она одинока, поделиться новостью не с кем.

Отношения с мужчинами у офицера полиции не ладятся, потому что она любит только свою работу и боится потерять свободу. "Мне понятно ее стремление к независимости. Тот факт, что у меня, например, трое детей и я столько лет замужем, до сих пор кажется мне удивительным", – отметила Банщикова.

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Публикация от Сериал «Ищейка» (@ishcheyka_series)

Артистка добавила, что ей знакомы переживания Кушнир. Она еще не оправилась после смерти режиссера фильма Дмитрия Брусникина, которого не стало в начале августа этого года.

По признанию Банщиковой, он был человеком-мотором с бешеной энергетикой, рядом с которым все обретало смысл. "Теперь его нет, и без него трудно. Его очень нам не хватает. Я даже некоторое время говорила его фразами, с его интонацией", – поделилась знаменитость.

Но понимали друг друга не только сугубо профессионально. Они были дружны и имели схожее чувство юмора. Банщикова рассказала случай, отлично характеризующий Брусникина.

"У моего старшего сына был день рождения, и Дмитрий Владимирович сделал ему подарок. "Миша, я подарю тебе торт, о котором я мечтал в детстве. На торте сидит медведь и ловит рыбку в озере", - сказал он. И принес торт на следующий день после дня рождения моего сына. Этот торт был огромного размера и с шоколадным мишкой наверху", – вспомнила Анна. Ее наследники так любили Дмитрия Владимировича, что нежно называли Брусничкой.

Автор: Валерия Нарская6 сентября 2018, 12:08

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