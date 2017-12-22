Словакия плюнула в замерзающую Украину

Словакии пришлось арестовать предназначенный для Украины газ. Киев задолжал итальянской компании "Югаз", которая добилась ареста через Стокгольмский арбитраж.

Суд в Стокгольме вынес решение по украинскому делу еще в декабре 2012 года. Он удовлетворил требование итальянского "Югаза" о взыскании возникшей в 2007 году задолженности. На сегодняшний день она составляет 21 миллион долларов, включая штрафы и пени. Итальянская компания безуспешно пыталась добиться исполнения решения на Украине, в конце концов была вынуждена обратиться в суд Словакии.

Словацкий суд исполнил решение Стокгольмского арбитража и арестовал поставки газа для украинской госкомпании "Нафтогаз". Сейчас основные поставки газа на Украину осуществляют Польша, Венгрия и Словакия. Причем последняя дает наибольший объем – свыше 8 миллиардов кубометров. Они ведутся по реверсным схемам – то есть, это то же самое топливо, что продает "Газпром" в восточноевропейские страны, передает "Утро.Ру".

О возможных последствиях ареста для Украины рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, покупая реверсный газ, Киев пытался подчеркнуть свою независимость от российских поставок.

"Но эти поставки, безусловно, носили не полностью санкционированный характер. Поскольку мы, поставляя газ в Европу, исходим из того, что он поставляется для потребления, а не для перепродажи или реэкспорта. Этот клубок все больше запутывался, в нем запутывались Украина и Словакия. И сейчас выдвижение иска и его рассмотрение выравнивают ситуацию", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению Оленченко, теперь Украине, скорее всего, придется вновь закупать газ в России – что, кстати, обходится гораздо дешевле реверсных поставок. И со Словакией, которой интересно быть транзитером, надо отрегулировать отношения – чтобы она не отнимала газ, предназначенный для Европы.