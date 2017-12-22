Набиуллина спела странную песню про деньги

Эльвира Набиуллина стала действующим лицом в музыкальном клипе, посвященном новым купюрам. Глава Центробанка исполнила известную песню "Владивосток 2000".

Журналистка пытается расплатиться новой купюрой в торговом центре, но ей постоянно мешает сверхбдительный охранник. В конце концов девушке удается купить мороженое – и тут все хором начинают петь ремикс на хит группы "Мумий Тролль" - "Владивосток 2000". Таков сюжет шедевра, произведенного Центробанком.

В какой-то момент в ролике, размещенном на официальном канале ЦБ в YouTube, появляется и глава Банка России. Эльвира Набиуллина поет хором с восемью другими участниками шоу о достоинствах новых купюр, передает "360".

Новые банкноты были представлены 12 октября. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя – памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На купюре в 2000 рублей – космодром Восточный и мост на остров Русский.

Тем временем долгожданные купюры 200 и 2000 рублей поступили в кубанские банки. Уже есть первые счастливые обладатели банкнот – новые деньги удалось заполучить пенсионерам, которые ждут свои ежемесячные выплаты дома. Им объясняют: несмотря на то что купюра выглядит непривычно, она настоящая, ею можно расплатиться как в магазине, так и на рынке. Эти деньги не памятные, постоянно будут в обороте. Тираж новых банкнот не ограничен.

В ЦБ подчеркивают: подделать свежие купюры гораздо сложнее. У банкнот есть специальные защитные признаки: водяной знак, нить и микроизображения. Также на купюре в 2000 рублей есть особенность – справа от центра лицевой стороны имеется золотистое кольцо с мостом. Если повернуть банкноту, можно увидеть его перемещение.

