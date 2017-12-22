"ЕР" проконтролирует льготную ипотеку для семей с детьми

Партийный проект "Единой России" "Крепкая семья" возьмет на контроль своевременность запуска льготного ипотечного кредитования для семей с детьми. Такое заявление сделала депутат Госдумы, координатор партпроекта Ольга Окунева на проходящем в Москве XVII съезде "ЕР".





Она отметила, что каждая семья, которая решает родить второго или третьего ребенка, должна получить кредит на жилье по льготной ставке. "И мы в рамках партпроекта "Крепкая семья" проконтролируем своевременность запуска программы льготной ставки по ипотеке для семей с детьми в субъектах РФ", – сказала Окунева.

Напомним, проработать вопрос субсидирования ипотеки для таких семей поручил правительству в конце ноября на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей президент Владимир Путин. Предполагается, что в таком случае ставка по жилищному кредиту составит 6% годовых. Предоставляться льготная ипотека будет с 1 января 2018 года.

По словам Ольги Окуневой, это окажет положительное влияние на благосостояние российских семей. "Предложенная мера, безусловно, существенно снизит финансовую нагрузку на семьи", – уверена координатор партпроекта "ЕР" "Крепкая семья".





Партийный проект рассчитан на срок в шесть лет – с 2017 по 2022 годы. Он направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Приоритет партпроекта – созданий условий для благополучного детства.

В Москве 22-23 декабря проходит XVII съезд "Единой России". В первый день мероприятия организована выставка партпроектов и работа семи дискуссионных площадок. В повестке съезда – плановая ротация Генсовета "ЕР" и партийного Президиума, переформатирование работы партпроектов и утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования.

