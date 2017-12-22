"ЕР" помогает развитию сельской инфраструктуры

Качество жизни села необходимо вывести на новый уровень. Об этом в рамках XVII съезда "Единой России" заявил первый зампред думского комитета по аграрным вопросам, федеральный координатор партийного проекта "Российское село" Владимир Плотников.



"Улучшать условия жизни на селе призвана программа устойчивого развития сельских территорий. На ее реализацию в прошлом году было направлено почти 13 миллиардов рублей, в текущем году на эти цели выделено 15 миллиардов рублей", – рассказал парламентарий в ходе работы дискуссионной площадки "Аграрная сверхдержава".

По его словам, в полтора раза увеличено финансирование строительства сельских дорог, планируется построить 791 километр автомобильного дорожного полотна и обеспечить круглогодичной связью 210 населенных пунктов. Кроме того, откроются новые школы на полторы тысячи мест, 20 культурно-досуговых центров на 4,6 тысячи мест, 73 фельдшерско-акушерских пункта, офисы врачей общей практики.

"Работа по развитию социальной инфраструктуры села предстоит масштабная. Партия будет всемерно ей содействовать", – подчеркнул Плотников.

Один из насущных вопросов аграрной отрасли – обеспеченность квалифицированными кадрами, прежде всего молодежью. Для решения этой задачи "Единая Россия" создаст реестр наиболее востребованных на селе профессий. Это даст четкое понимание потребностей сельскохозяйственной отрасли, уверен координатор партпроекта "Российское село".

Напомним, в начале декабря в Госдуме по инициативе аграрного комитета нижней палаты прошли парламентские слушания по социальным и правовым аспектам развития сельских территорий. В столицу приехали более 300 аграриев, которые обсудили перспективы развития отрасли с представителями федеральной законодательной и исполнительной власти.





В Москве 22-23 декабря проходит XVII съезд "Единой России". В первый день мероприятия организована выставка партпроектов и работа семи дискуссионных площадок. В повестке съезда – плановая ротация Генсовета "ЕР" и партийного Президиума, переформатирование работы партпроектов и утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования.

