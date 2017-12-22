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Экономика

Киев нагло залез в карманы россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Компания "Нафтогаз Украины" отчиталась о победе в суде против "Газпрома". Украинская корпорация оценила положительный эффект в 75 миллиардов долларов. 
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Стокгольмский арбитражный суд встал на сторону компании из Киева. "Нафтогаз" добился уменьшения обязательных закупок природных ресурсов у российской компании в десять раз. Кроме того, "Нафтогаз" выиграл 1,8 миллиарда долларов по предыдущим закупкам, произведенным в 2014-2015 годах.

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По информации, размещенной в официальном Twitter-аккаунте украинской компании, Стокгольмский суд решил снизить цену на тысячу кубометров газа на 113 долларов. Кроме того, арбитраж отказал "Газпрому" в требовании к "Нафтогазу" заплатить 56 миллиардов долларов, которые киевская компания должна была вернуть россиянам по правилу "бери или плати".

Помимо этого, суд Стокгольма снизил объемы поставок газа, которые в обязательном порядке должна покупать украинская корпорация. Если раньше они составляли 52 миллиарда кубических метров, то теперь – всего пять миллиардов.

"Компания оценила общий положительный эффект от такого решения суда в более чем 75 миллиардов долларов. "Нафтогаз" требует до 16 миллиардов долларов в арбитраже по транзитному контракту, данное решение ожидается 28 февраля 2018 года", - сообщили представители украинской компании.

При этом "Газпром" утверждает, что ликование киевских партнеров преждевременно – "несмотря на звучавшие ранее заявления "Нафтогаза Украины", арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований "Газпрома" об оплате поставленного газа", приводит РБК слова представителя компании.

В сообщении "Газпрома" отмечается, что арбитраж в окончательном решении обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере двух миллиардов долларов, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря текущего года). Также "Нафтогаз" обязали ежегодно отбирать и оплачивать пять миллиардов кубических метров газа. 

Автор: Михаил Войцеховский22 декабря 2017, 15:38

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