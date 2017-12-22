При стройке Крымского моста сделали ошибку на 3 миллиарда

Журналистам стало известно об ошибке, допущенной при проектировании Крымского моста. Работы по ее устранению обойдутся государству в три миллиарда рублей.

Оказалось, что при строительстве железнодорожных подходов к переправе со стороны Крыма возникли проблемы с грунтом, использующимся для возведения насыпи для путей. Как сообщили анонимные источники газете "Коммерсантъ", подобный просчет допустило предприятие "Ленпромтранспроект", их расчеты оказались неверными.

По предварительным оценкам, корректировка проекта и последующие работы по исправлению ошибки могут стоить до 2,9 миллиарда. Реальная сумма, а также источники финансирования станут известны позже. В Министерстве транспорта журналистам подтвердили, что необходимость повторных расчетов связана с некачественным выполнением работ "Ленпромтранспроектом". Росжелдор, заказчик расчетов, уже направил обращение в прокуратуру.

Об этом рассказали прессе представители Минтранса. "Росжелдор (госзаказчик проекта) уже направил обращение в прокуратуру о проведении проверки по факту некачественно исполненных инженерных изысканий и принятия мер", – сообщили представители ведомства.

По словам представителя Минтранса, обнаруженная ошибка никак не отразится на работе. "Дополнительный объем работ не повлияет на сроки реализации проекта", – приводит РИА Новости заявление пресс-службы. Кроме того, представители Министерства транспорта отметили, что несмотря на проведение новых расчетов, финальный проект не измениться. "Концептуально проект остается неизменным, требуется только изменение типа основания под железную дорогу", – заявили в ведомстве.

Однако, представители "Ленпромтранспроекта", утверждают, что вина за просчет лежит не на них, а на субподрядчике. По словам генерального директора компании Ростислава Шкурко, компания получила положительные отзывы Главгосэкспертизы в июне 2016 года. "Все работы выполнены качественно, о чем свидетельствуют положительные заключения как по техническому и ценовому аудиту, так и по технической и сметной части проекта", – приводит отрывок из заключения Шкурко.