Евросоюз плюнул в лицо Порошенко

Судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом о контракте 2009 года завершен. Спор почти четыре года пытали решить в Стокгольмском арбитраже. Теперь Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта.



Однако эксперты считают, что в реальности именно Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе.

Так, международное рейтинговое агентство Fitch оценивает решение суда как нейтральное для Газпрома и умеренно негативное для Нафтогаза. Согласно вердикту, Газпром никаких денег Нафтогазу платить не должен – зато украинской компании придется раскошелится.

"Нафтогаз должен будет заплатить Газпрому 2 миллиарда долларов плюс проценты. Это даже больше, чем я ожидал. По нашим оценкам, должно было получиться 1,5 миллиарда. Поэтому я считаю, что победа за Газпромом", – пояснил газете "Взгляд" гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По словам эксперта, идея о том, что Украина не покупает у России газ, стала фактически национальной идеологией. "Поэтому экономически это решение должно устроить Украину, а политически – это плевок в лицо. Причем это решение европейского суда, их партнеров и друзей, что должно быть обидно", – считает Константин Симонов.



Напомним, после госпереворота в 2014-м году Киев называл контрактную цену российского газа завышенной, политической, а не рыночной. Поэтому Нафтогаз требовал в суде забрать с Газпрома миллиарды долларов обратно за якобы переплату.