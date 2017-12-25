Россиянам спишут сотни миллиардов долгов

Российским индивидуальным предпринимателям и рядовым гражданам спишут сотни миллиардов долгов. Это касается налогов, большую часть которых взыскать государству когда-либо вряд ли удастся.

В первую очередь будут списаны зафиксированные на 1 января 2015 года имущественные налоги физических лиц. Это недоимки по уплате сборов за недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства. Кроме того, долги индивидуальных предпринимателей, накопленные к этой же дате, будут признаны безнадежными. Исключение составят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизы и таможенный НДС.

Также индивидуальным предпринимателям спишут недоимки по страховым взносам и задолженность по пеням за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. С этой даты администрирование страховых взносов перешло от внебюджетных фондов к ФНС, напоминает РБК.

А еще россиян освободят от уплаты задолженности по НДФЛ на доходы, полученные с 1 января 2015-го по 1 декабря 2017 года, налог с которых не был удержан налоговым агентом. Речь идет о налоге, который начисляется на "условные доходы" – они возникают как следствие списания долгов граждан перед банками, долгов за неоплаченные услуги телефонных операторов и предприятий ЖКХ.

Всего россиянам простят более 150 миллиардов рублей недоимок. Это сделано в рамках поручений президента Владимира Путина, данных им на пресс-конференции 14 декабря, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Парламентарий уточнил, что только треть суммы — безнадежные долги. Остальное, в принципе, взыскать можно – но власти простят и это.

По словам Андрея Макарова, закон о налоговой амнистии, принятый на прошлой неделе, предусматривает списание долгов с миллиона 34 тысяч предпринимателей, которые зарегистрировались, но так и не начали свою деятельность. Кроме того, закон предлагает списать недоимки по страховым взносам, накопившимся к 1 января 2017 года у индивидуальных предпринимателей и тех, кто занимается частной практикой, – к примеру, адвокатов и нотариусов.

