"Технопоиск" продолжает борьбу за свои права

Шаинский умер от рака Смертельное ДТП в Москве Табаков в критическом состоянии Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

У малышки Бузовой остановилось сердце
У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Бездарная Максакова пошла по стопам Шурыгиной
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Вторник 26 декабря
Лента новостей
21:55
Больная раком звезда "Дома-2" располнела от лечения
21:24
Умер создатель подлодки "Курск"
21:06
Кого из артистов Вы хотели бы видеть в новогоднем телеэфире
20:53
Парламент доработает законопроект о притравочных станциях
20:46
Российское судно терпит бедствие у берегов Британии
20:35
Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров
20:10
Шпионы из США скрыли истинную причину смерти Сталина
19:52
К чему снится рак
19:20
Масляков поделился болью из-за тяжелой утраты
19:08
Почему не решаются проблемы военной коммуналки
18:54
Звезда "Дома-2" в трусах и лифчике возмутила народ
18:31
В московских аэропортах задержаны десятки рейсов
17:38
Дети Королевой и Барановской повеселились в академии наук
17:38
Пять книг для новогодних праздников
17:36
Москвичка заплатит за дебош в самолете 300 тысяч рублей
17:25
Три итальянца сделали гастрономическое открытие в Москве
17:23
Артисты со слезами на глазах прощаются с Шаинским
17:21
Москва ставит рекорды в строительстве метро и дорог
17:19
Как развивается Новая Москва
17:10
Москвич надел вещи умершей матери ради кредита
16:45
Свиридова рассказала о тайной свадьбе
16:35
Школьник – Путину: Вы по телевизору лучше выглядите
16:32
Громкий хлопок и странный след самолета перепугали Симферополь
16:29
Анна Калашникова поздравила Dni.Ru с Новым годом
16:03
Владимир Шаинский умер от рака
16:00
Губернатор восхитил новогодним обращением с собакой (видео)
15:53
Знойная ведущая покидает "Дом-2"
15:53
Делу больного Табакова пришел конец
15:40
Кто поможет Петербургу справиться со снегом
15:17
Умер основатель Aviasales
15:08
Внебрачный сын Мишулина побил Шурыгину
15:05
84-летняя российская актриса сломала ногу на корпоративе
15:02
Национальное танцевальное шоу "Легенды Грузии" покажут в Москве
15:01
Как корректировать жизнь с помощью астрологии
15:01
Что посмотреть в новогоднюю ночь
15:01
Мать убила младенца водкой
14:39
Итоги года по версии Путина
14:35
Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты
14:26
Собчак стала кандидатом в президенты России
14:22
В Домодедово оборвался лифт с женщиной и ребенком
14:09
Как не растолстеть на новогодних каникулах
14:08
Цымбалюк-Романовская внезапно сообщила о "примирении сторон"
13:59
В России инвалидов-колясочников научат двигаться силой мысли
13:59
У известного актера обнаружили рак
13:51
Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон
13:36
Создатель российского интернета умер от рака
13:29
Под Москвой горит фабрика по производству пуантов
13:19
Как стать самым умным
13:01
Житель Подмосковья ради любимой украл елку у соседки
12:54
Брежнева смутила Киркорова "клитором"
12:46
Почему распалась группа "Грибы"
12:43
Коллекторы "заразили" детей СПИДом
12:41
Водителя автобуса изрезали ножом на глазах у детей
12:24
Подлая Мазур предала Цымбалюк-Романовскую под страхом тюрьмы
12:22
Телеканал ТНТ угодил в новый скандал
12:18
Как украсить дом для встречи года Желтой Собаки
12:12
Борисова сделала заявление после убийственных слов бывшего мужа
12:07
Курившую бабушку сдуло с балкона ветром
11:41
Россиянина под дулом пистолета заставили купить iPhone
11:40
Чем грозит удаление комочков Биша
11:37
Предатель Родченков потерял три бутылки мочи Зайцевой
11:26
У водителя автобуса-убийцы произошло кровоизлияние в мозг
11:15
Сергей Светлаков врезал хулигану
10:56
Алина Кабаева возмущена унижениями
10:45
Онищенко предупредил об опасностях новогоднего шопинга
10:43
Аршавин теряет зрение после измен
10:41
Москвичей предупредили об опасности на улице
10:17
Найден легкий способ продления жизни
10:11
Украину атаковали смертельные инфекции
10:03
Кого из звезд ждет счастье в 2018 году
09:56
В Москве из Lexus украли алкоголь на 100 тысяч рублей
09:53
Беременная Рапунцель вернулась к избившему ее мужу
09:45
Семейные люди оказались счастливее холостяков
09:14
Известного певца назвали новым любовником располневшей Бабкиной
09:08
Американец Иисус изнасиловал болонку и женился на ее хозяйке
09:05
Москвичи пережили самую холодную ночь зимы
08:51
Евросоюз захлопнул дверь перед носом у Порошенко
08:23
Киркоров попал в больницу
08:22
Упавший с фуры контейнер заблокировал движение в Москве
08:22
Газзаев посмеялся над "беременным" Мутко
08:17
Что привело к трагедии с автобусом-убийцей в Москве
08:07
В Москве обстреляли машину скорой помощи
23:05
Ушлая Цымбалюк-Романовская схватила нового богатого пенсионера
21:56
Володин рассказал президенту о разборе законодательных завалов
21:55
В Хабаровске мальчик выстрелил в голову матери
21:51
Агутин оплачивает любовные похождения дочери
21:43
Володин отметил роль президента в борьбе с терроризмом в Сирии
21:40
Как привлечь богатство во сне
21:27
Дочь Малинина и Зарубиной пыталась покончить с собой из-за наркотиков
21:15
Тимати показал интимное видео с Решетовой
20:57
Путин похвалил парламент за эффективную работу
20:54
В Москве насильник надругался над женщиной и подвез ее до метро
20:28
Гимнастка сорвалась из-под купола цирка (видео)
20:18
Как Горбачев развалил СССР
20:01
Мутко отказался от должности
19:54
Забавный черепашонок поразил ученых (видео)
19:19
Бомба замедленного действия: по Москве колесят автобусы-убийцы
19:13
В Петербурге объявили охоту на мечтателей
19:11
В московском супермаркете обокрали известного ведущего
18:44
Бузова влезла в грязный скандал в "Доме-2"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ушлая Цымбалюк-Романовская схватила нового богатого пенсионера
Народ бурно отреагировал на возвращение Пугачевой на Первый канал
Ведущая Довлатова: Шепелев далеко не такой белый и пушистый
Джигарханян воссоединился с сыном спустя 20 лет
Цымбалюк-Романовская внезапно сообщила о "примирении сторон"
Цымбалюк-Романовская плюнула в подлую товарку
Экономика

"Технопоиск" продолжает борьбу за свои права

В уходящем году Россия стала одним из мировых лидеров по объему продаж "умной" бытовой техники на душу населения. Такие показатели были достигнуты в том числе благодаря российской компании "Технопоиск". Однако последнее время в СМИ она упоминается совсем по другими причинам.
прочитано 430 раз

"Технопоиск" – дистрибьютор международной марки бытовой техники REDMOND. Под этим брендом представлено около 40% общего объема мультиварок в России. Также при участии компании "Технопоиск" была разработана и запущена эффективная и доступная платформа для "интернета вещей" Ready for Sky. Всего в нашей стране реализовано более полутора миллионов единиц "умной" мелкой бытовой техники, из них 1,3 миллиона приходится именно на устройства REDMOND на платформе Ready for Sky.

В конце ноября 2017 года гендиректор "Технопоиска" Диана Желяскова была арестована и помещена в СИЗО. Впоследствии Московский районный суд Санкт-Петербурга определил ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 января 2018 года. Компанию обвиняют в недоплате двух миллиардов рублей налогов.

Диана Желяскова

По словам второго совладельца компании Андрея Синявина, проблемы у "Технопоиска" начались в 2015 году, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила о якобы недоплаченных в бюджет налогах за 2012-2014 годы в размере двух миллиардов рублей. В дальнейшем компания добилась приостановки решения ФНС о взыскании для проведения перепроверки, однако в ноябре 2017 года следственные органы вновь активизировались, отметил Синявин: обыски, допросы, арест генерального директора.

По словам Синявина, "Технопоиск" активно сотрудничает со следствием и обязательно удовлетворит обоснованные требования ФНС, если потребуется. Сейчас же, по заявлению Синявина, силовое давление фактически блокирует бизнес разработчика и дистрибьютора мелкой бытовой техники: компания испытывает трудности в ведении хозяйственной деятельности, что ставит под угрозу выполнение обязательств перед бюджетом как за прошлые периоды, так и за текущие и будущие.

"Налоговое дело" в отношении компании совпало с внутренним конфликтом в организации. Ранее "Технопоиск" принадлежал трем совладельцам: Диане Желясковой, Андрею Синявину и Максиму Агеенко. Последний в апреле 2016 года скончался после тяжелой болезни. Наследники Агеенко (вдова и пятеро детей) отказались продать бизнес-партнерам покойного его долю в бизнесе, а теперь с помощью юристов пытаются доказать свои права на имущество группы компаний, в которую входит "Технопоиск". Совладельцы компании отрицают какие-либо правонарушения в отношении наследников со своей стороны.

В настоящее время силы компании направлены на нормализацию работы, при этом "Технопоиск" уже заявил о переносе запуска некоторых инновационных продуктов на 2019 год. Тем не менее, в компании обещают, что запланированные на 2018 год "умные" кухонные девайсы и гаджеты для управления техникой выйдут в срок.

"Мы выражаем признательность потребителям и партнерам за то, что они нас поддерживают", – подчеркнул совладелец "Технопоиска" Андрей Синявин.

Автор: Иван Поляков26 декабря 2017, 11:06

комментарии

Политика

Евросоюз захлопнул дверь перед носом у Порошенко
Как Горбачев развалил СССР
Байден приказал Януковичу бежать из Киева
"Каминг-аут" Порошенко довел украинцев до бешенства

Шоу-бизнес

Родственники делят многомиллионное наследство Шаинского
Больная раком звезда "Дома-2" располнела от лечения
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
Кого из артистов Вы хотели бы видеть в новогоднем телеэфире

Проишествия

Делу больного Табакова пришел конец
Москвич надел вещи умершей матери ради кредита
Создатель российского интернета умер от рака
Россиянина под дулом пистолета заставили купить iPhone

Lifestyle

Владимир Шаинский умер от рака
Пять книг для новогодних праздников
Артисты со слезами на глазах прощаются с Шаинским
Почему распалась группа "Грибы"
Шоу-бизнес

Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Шоу-бизнес

Известного певца назвали новым любовником располневшей Бабкиной

Народ нашел для артистки "подходящую партию"
Происшествия

Делу больного Табакова пришел конец

Банкир, обвиняемый в растрате денег руководителя театра, помещен под домашний арест
Шоу-бизнес

Больная раком звезда "Дома-2" располнела от лечения

Елена Степунина пожаловалась на побочные эффекты от химмиотерапии

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Шикарные елки знаменитостей
Пересильд и Учитель вывели в свет очаровательных дочек
Как хорошел Дима Билан
Борющаяся с раком Малиновская сильно изменилась

Спорт

Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты
Предатель Родченков потерял три бутылки мочи Зайцевой
Алина Кабаева возмущена унижениями
Газзаев посмеялся над "беременным" Мутко

Регионы

Коллекторы "заразили" детей СПИДом
Курившую бабушку сдуло с балкона ветром
Стали известны "мертвые зоны" России
Влюбленные сибиряки разбились из-за жажды экстрима
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru