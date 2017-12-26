Курс доллара катится под откос

Курс доллара продолжает неуклонно снижаться. Изменения этой тенденции до конца января ожидать не стоит. В числе положительных факторов биржевые аналитики упоминают цены на нефть и рост международных резервов России.

Доллар до конца текущей недели будет оцениваться в коридоре 58,5-59 рублей, евро – 68,5-69 рублей. Незначительное повышение курса ожидается во вторник и среду из-за технического отскока.

По сравнению с предыдущей неделей – на фоне повышения цен на нефть и ослабления позиций "американца" по отношению к корзине валют развивающихся рынков – доллар уверенно катится к новым минимумам. Компании в России в этот раз подготовились к выплатам по кредитам, поэтому нагрузка на валютный сектор не привела к ажиотажу на рынке. "Роснефть" и ЦБ также не стали играть против рубля, так что привычных новогодних скачков на несколько процентов не будет, уверен руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

По словам эксперта, основной поставщик новостей сейчас – самый крупный участник, США. Международные резервы России в США на 22 декабря составили более 431 миллиарда долларов. Как сообщили в Центробанке, за неделю они увеличились почти на один миллиард из-за положительной переоценки портфеля и операций по счетам Минфина России.

Еще один фактор, поддерживающий на данный момент рынок, - цена на нефть. Страны ОПЕК+ в ноябре выполнили сделку по сокращению добычи черного золота на 122%, что также пошло на пользу российской валюте. Кроме того, на американские биржи влияет фактор "биткоиновой лихорадки": торги криптовалютами начнут оттягивать на себя часть ликвидности с других площадок. Да и санкции до конца января выбывают из повестки дня, что тоже можно считать поддержкой рублю.