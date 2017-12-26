Секреты удачных покупок

Каждый из нас хочет приобрести хороший товар по максимально доступной цене. На помощь приходят промокоды и купоны, которые предоставляют покупателям определенные бонусы. Их неоспоримые плюсы – бесплатность и мгновенность действия.



Скидки и бонусы

Что такое промокод? Это комбинация символов, помогающая получить скидку на заказ в интернет-магазине. Использовав предоставленный продавцом код, клиент может сразу увидеть результат пересчета суммы в корзине или получить подтверждение на получение бесплатной (или дисконтной) услуги.

При этом необходимо отличать купон от промокода. Купон позволяет покупателю сэкономить при покупке товаров и услуг, но для его приобретения требуется заплатить деньги. Иными словами, купон – это скидочный сертификат, дающий возможность не оплачивать определенный товар.

В цену сертификата уже включена полная или частичная стоимость покупки. Вместе с тем необходимо учитывать, что продавец купонов не несет в дальнейшем ответственности за товары, поэтому все вопросы по его качеству покупателю необходимо решать непосредственно с магазином.

Стоит отметить, что в основе своей промокоды бесплатны. Найти и активировать их можно без труда. Однако тем, кто хочет воспользоваться предоставляемыми промокодами и купонами преимуществами, стоит знать несколько простых лайфхаков, которые смогут облегчить процедуру покупки.

Срок действия

Далеко не все знают, но просроченный промокод может действовать еще в течение некоторого времени. Если вы положили глаз на какую-то вещицу, но при этом срок действия купона уже истек, все равно попробуйте ввести его в нужное поле. Вероятность того, что вам повезет весьма высока: магазины делают все возможное для привлечения новых покупателей, и приятный сюрприз в виде действующего промокода, вполне возможно, заставит человека вернуться на этот сайт еще раз.

Не стоит расстраиваться, если промокода у вас нет. Продавцы стараются делать их комбинации запоминающимися. Стоит обращать внимание на однотипные коды, которые используют магазины: KUPON20, SKIDKA10 и другие. Перебрав количество комбинаций, можно угадать нужную. В случае, если вы являетесь постоянным клиентом, то вполне возможно, что магазин оставил код прежним.





Персональные предложения

Иногда продавцы предлагают купоны на скидку для тех, кто оформил получение персональных предложений на электронную почту. Но здесь имеется серьезный недостаток: из-за постоянных предложений почтовый ящик становится похожим на мусорную корзину, и отыскать в массе ненужных сообщений необходимое письмо бывает крайне сложно.

На помощь приходят агрегаторы промокодов, которые теперь есть и на Dni.Ru. Здесь собираются лучшие предложения за день, неделю или месяц. Таким образом, мимо вас не пройдет ни одно выгодное предложение, при этом электронная почта не будет засорена.

Купоны с условием

Некоторые из купонов действуют при достижении определенного условия. Иногда речь идет об определенной стоимости приобретенных товаров. Дарим лайфхак: кроме того, что нужно, в корзину можно добавить любые товары, которые помогут достичь нужной суммы, а затем ввести прокомод и удалить ненужное из списка покупок. Иногда такой фокус работает.

При этом стоит отметить, что скидки по промокодам суммируются. Порой продавцы дают возможность активировать купон на скидку в процентах от цены, после чего активировать промокод с фиксированным дисконтом в рублях. К примеру, при стоимости покупки в пять тысяч рублей можно получить скидку на 10%, а потом ввести дополнительный код, к примеру, на 300 рублей. Таким образом, общая выгода составит 800 рублей.

Широкий ассортимент

Выбор товаров, на которые распространяются скидки по промокодам, весьма широк. Здесь и одежда, и туристические путевки, и авиабилеты. словом, каждый сможет найти то, что ему нужно. Иногда промокоды не предоставляют скидку, а предлагают бонусы для клиентов, к примеру, бесплатную доставку на подарок к покупке.

Помните: главное – держать себя в руках и не совершать необдуманных покупок. Даже с дисконтами!

