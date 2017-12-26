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Секреты удачных покупок

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
Каждый из нас хочет приобрести хороший товар по максимально доступной цене. На помощь приходят промокоды и купоны, которые предоставляют покупателям определенные бонусы. Их неоспоримые плюсы – бесплатность и мгновенность действия.
прочитано 464 раза

Скидки и бонусы

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 Полезные советы

Сюжеты Полезные советы

Что такое промокод? Это комбинация символов, помогающая получить скидку на заказ в интернет-магазине. Использовав предоставленный продавцом код, клиент может сразу увидеть результат пересчета суммы в корзине или получить подтверждение на получение бесплатной (или дисконтной) услуги.

При этом необходимо отличать купон от промокода. Купон позволяет покупателю сэкономить при покупке товаров и услуг, но для его приобретения требуется заплатить деньги. Иными словами, купон – это скидочный сертификат, дающий возможность не оплачивать определенный товар.

В цену сертификата уже включена полная или частичная стоимость покупки. Вместе с тем необходимо учитывать, что продавец купонов не несет в дальнейшем ответственности за товары, поэтому все вопросы по его качеству покупателю необходимо решать непосредственно с магазином.

Стоит отметить, что в основе своей промокоды бесплатны. Найти и активировать их можно без труда. Однако тем, кто хочет воспользоваться предоставляемыми промокодами и купонами преимуществами, стоит знать несколько простых лайфхаков, которые смогут облегчить процедуру покупки.

Срок действия

Далеко не все знают, но просроченный промокод может действовать еще в течение некоторого времени. Если вы положили глаз на какую-то вещицу, но при этом срок действия купона уже истек, все равно попробуйте ввести его в нужное поле. Вероятность того, что вам повезет весьма высока: магазины делают все возможное для привлечения новых покупателей, и приятный сюрприз в виде действующего промокода, вполне возможно, заставит человека вернуться на этот сайт еще раз.

Не стоит расстраиваться, если промокода у вас нет. Продавцы стараются делать их комбинации запоминающимися. Стоит обращать внимание на однотипные коды, которые используют магазины: KUPON20, SKIDKA10 и другие. Перебрав количество комбинаций, можно угадать нужную. В случае, если вы являетесь постоянным клиентом, то вполне возможно, что магазин оставил код прежним.

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro

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Иногда продавцы предлагают купоны на скидку для тех, кто оформил получение персональных предложений на электронную почту. Но здесь имеется серьезный недостаток: из-за постоянных предложений почтовый ящик становится похожим на мусорную корзину, и отыскать в массе ненужных сообщений необходимое письмо бывает крайне сложно.

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Автор: Иван Поляков26 декабря 2017, 14:56

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