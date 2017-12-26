Власти Москвы увеличат число льготных путевок в санатории для пенсионеров до 200 тысяч

Социальные расходы Москвы за последние годы увеличились почти в два раза. Об этом на персональном сайте сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.



По его словам, соцрасходы бюджета города увеличились с 216 миллиардов рублей в 2010 году до 393 миллиардов в 2018. "То есть в 1,8 раза", – подчеркнул мэр.

Он отметил, что высокими темпами росла и общероссийская пенсия. "Когда же индексация на федеральном уровне снизилась, мы резко нарастили городские выплаты, что вполне логично", – сказал Собянин.

Ресурсы для этого во многом появились благодаря тому, что городские инвестиции не были уменьшены в период кризиса. В итоге это привело к увеличению частных инвестиций, быстрому выходу из кризиса и как результат – дополнительным доходам в московском бюджете, написал мэр столицы.

Градоначальник отметил, что со следующего года вырастет размер детских пособий для малообеспеченных семей. Так, с января ежемесячные выплаты нуждающимся матерям-одиночкам с детьми до трех лет составят 15 тысяч рублей.

Кроме того, растет и минимальный размер пенсий с московской доплатой. Пенсионеры столицы будут получать 17,5 тысячи рублей в месяц. Это на три тысячи больше, чем сегодня. Что касается ветеранов войны и труда, тружеников тыла, пострадавших от политических репрессий граждан, а также юбиляров супружеской жизни, то ежемесячные денежные выплаты для них повысятся в два раза.

Особое внимание Собянин уделил пожилым людям. "На ближайшем после Нового Года заседании правительства Москвы примем решение о закупке дополнительных 80 тысяч путевок. Число получателей санаторно-курортного лечения будет увеличено со 120 до 200 тысяч человек", – сказал столичный градоначальник.

Также со следующего года планируется увеличить количество предложений для пожилых людей. Это и компьютерные курсы, и абонементы на фитнесс. Вырастет число танцевальных групп, кружков по интересам и экскурсией. "Программа "Активное долголетие" по-московски сейчас разрабатывается, и вскоре мы ее представим москвичам", – подчеркнул мэр.

