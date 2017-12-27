Как сэкономить при покупках

Делать покупки в интернете гораздо быстрее, чем в торговых центрах или специализированных магазинах. А если знать промокоды, онлайн-шопинг становится еще и очень выгодным занятием.

Покупай и экономь

Благодаря промокодам покупатели могут приобрести хороший товар по доступной цене. Их неоспоримое преимущество - бесплатность и мгновенность действия.

Промокод представляет собой комбинацию символов, с помощью которого можно получить скидки при онлайн-покупках. Использовав предоставленный продавцом код, клиент может увидеть результат пересчета суммы в корзине.

Дисконт покупатели могут получить и с помощью купонов. Они также помогают сэкономить деньги, но отличаются от промокодов тем, что для их приобретения нужно заплатить деньги.

Таким образом, купон – это сертификат на скидку, который дает возможность не оплачивать тот или иной товар. Дело в том, что в цену купона заранее включается полная или частичная стоимость покупки.

Маленькие лайфхаки

Тем, кто хочет воспользоваться промокодами и купонами, следует знать несколько простых хитростей, которые помогут облегчить процедуру покупки. Во-первых, даже просроченный промокод может действовать еще в течение какого-то времени. Даже если срок его действия истек, все равно попробуйте ввести код в нужное поле. Вполне возможно, что вам повезет.

Иногда продавцы предлагают скидку тем, кто подписан на получение предложений по электронной почте. Но будьте осторожны: из-за постоянных рекламных сообщений почтовый ящик может оказаться похожим на мусорную корзину. Чтобы такого не произошло, опытные шоперы советуют пользоваться агрегаторами промокодов. Такую удобную возможность предоставляют для своих читателей Dni.Ru.

Стоит отметить, что некоторые из предоставляемых магазинами дисконтов действуют при определенных условиях. К примеру, стоимость приобретенных товаров должна быть не ниже определенной отметки.

Но и здесь есть свои хитрости. В корзину, помимо нужных вещей, можно положить любые товары. Главное, чтобы была достигнута необходимая сумма. Затем вводится промокод, после чего ненужное удаляется из списка покупок.

На любой вкус

Продавцы предоставляют скидки по промокодам на самые разные товары: турпутевки, одежда, авиабилеты, косметика и многое другое. Ассортимент воистину широчайший.

При этом иногда дисконт-коды дают не скидку, а бонусы для клиентов. Например, магазин может побаловать бесплатной доставкой в качестве подарка к купленному товару. Промокоды и купоны – отличная возможность купить подарки для родных и близких в канун Нового года и сберечь при этом личные финансы.