"Возрождение" расширяет возможности онлайн-обслуживания

Клиенты банка "Возрождение" получили доступ к более широкому списку муниципальных услуг, которые можно оплатить в Сети. Значительно увеличено количество получателей платежей в Интернет-банке.

Теперь удаленно можно оплатить более четырех тысяч услуг местных муниципальных организаций, в числе которых детские сады, школы, предприятия сферы ЖКХ и другие компании. Кроме того, в Интернет-банке доступны платежи в адрес крупнейших федеральных и региональных организаций, с которыми традиционно сотрудничает "Возрождение".

Для поиска нужного получателя платежа в Интернет-банке достаточно воспользоваться функцией "Поиск". В поле необходимо ввести название получателя, ИНН, лицевой счет или местоположение, а затем перейти в раздел "Платежи" и выбрать свой город.

Руководство банка сообщает, что скоро будет увеличен перечень получателей платежей и на платежных терминалах "Возрождения". Также банк предоставляет расширенный платежный сервис в своих банкоматах, которых на сегодня уже более 750-ти.

Дистанционное банковское обслуживание становится все более популярным в банковской сфере. В "Возрождении" считают его одним из приоритетных направлений работы. Сегодня банк предоставляет услуги на всей территории России, а его клиентами стали свыше 1 300 000 человек.