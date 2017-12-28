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Экономика

Москва ткнула Порошенко носом в газовый провал

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
В Госдуме ответили президенту Украины Петру Порошенко. Председатель комитета по энергетике Павел Завальный указал на экономические ошибки главы Незалежной. 
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"Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на 20 долларов за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около 190-195 долларов, то они покупали тот, который стоит больше 200 долларов, и потеряли на этом десятки миллионов долларов", – передает слова Завального телеканал RT.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Парламентарий напомнил, что у Украины есть обязательства перед Россией. Страна обязана каждый год покупать у Москвы не менее пяти миллиардов кубометров газа.  Наша сторона, в свою очередь, согласилась продавать Киеву жизненно необходимый ресурс по общеевропейской цене. При этом, по словам Завального, купленный в России газ все равно будет обходиться Украине дешевле, чем если бы они покупали его у Запада.

Напомним, ранее Dni.Ru сообщали, что Петр Порошенко, некогда державший принципиальную позицию в вопросе по экспорту голубого топлива, прогнулся под тяжестью обстоятельств. Судя по всему, экономика Незалежной находится в таком состоянии, что руководство страны даже рассматривает возможность сотрудничества с Россией. Порошенко заговорил о покупке нашего газа.

"Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный – тогда пожалуйста", – заявил президент во время выступления в Одесской области. При этом Порошенко не забыл обругать режим своего предшественника Виктора Ющенко. Президент заявил, что газовый контракт, заключенный в 2009 году между Украиной и Россией, был подписан преступным путем.

Напомним, что Киев отказался закупать газ у Москвы в 2015 году. Украинский "Нафтогаз" получил прямой запрет на импорт российского голубого топлива от руководства страны.

Автор: Михаил Войцеховский28 декабря 2017, 20:07

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