Путин подписал закон: кто из россиян получит деньги за первенца

Автобус протаранил остановку в Москве Теракт в Петербурге Главные события Москвы Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

У малышки Бузовой остановилось сердце
У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Пятница 29 декабря
Лента новостей
12:24
Странные находки врачей в вагинах
12:16
Сахалинская медсестра сняла селфи с умирающими пациентами
11:59
Полиция схватила виновника аварии с автобусом у метро "Сходненская"
11:52
Автоледи устроила ДТП из-за зада обезьяны
11:47
На востоке Москвы автобус врезался в грузовик
11:38
Недооцененные фильмы 2017 года
11:35
Момент ДТП с автобусом попал на видео
11:31
Новая пассия Смолова побила Лопыреву
11:10
Чем заняться в Москве на новогодних каникулах
11:08
Нострадамус предсказал конфликт России и США
11:07
Женщина родила прямо в магазине
10:56
Водитель автобуса объяснил наезд на остановку в Москве
10:55
Потерявшая ребенка Савичева спасается курицей и яйцами
10:39
Список пострадавших при наезде автобуса на остановку
10:30
При пожаре на юго‐востоке Москвы погибли два человека
10:29
Ученые назвали опасные последствия опьянения
10:02
Автобус протаранил остановку в Москве: есть раненые
09:57
Ученые нашли поводок для борьбы с курением
09:54
Совет на выходные
09:30
Май Абрикосов рассказал о закрытии "Дома-2"
09:24
Жена в порыве страсти откусила автослесарю яичко
09:21
В NASA скрывают дату гибели Земли
08:51
Из московского театра Мейерхольда украли миллион
08:46
Бородина о больных дочерях: Я места не нахожу
08:45
Apple оправдалась за ужасный обман владельцев iPhone
08:08
Скончалась знаменитая голливудская актриса
08:02
Пугачева облачилась в траур на новогоднем огоньке
21:55
На западе Москвы водитель сбил пешехода
21:37
Обколотая Вовк побежала к врачам
21:28
В России поменяют номера федеральных трасс
21:09
Вдову Шаинского уговорили похоронить композитора в России
21:03
Опозоренный повар укусил проверяющих "Ревизолушки"
20:42
Безумный директор фабрики сознался в связях с "Аль-Каидой"
20:25
Назовите лучшего актера 2017 года
19:56
Поклонники "Дома-2" шокированы изурудованной пластикой Африкантовой
19:38
Гузеева опозорила на всю страну развратную Волочкову
19:31
В Москве изнасиловали продавца новогодних игрушек
19:05
Шаинского похоронят в Москве
19:00
Новый Тарасов оправдался за предательство Бузовой
18:25
Красотка из Дагестана стала королевой порно
18:12
В жилом доме под Екатеринбургом прогремел взрыв
17:42
В московском метро открыли каток
17:38
Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами (видео)
17:18
Сменщица Доктора Лизы осквернила ее память
16:40
Взбешенный народ предложил содрать с Бузовой кожу
16:09
Жертва подмосковного Отелло выгораживает его из-за любви
16:03
Вскрылись позорные факты о развратнике Николае II и Матильде
15:39
Муж разбил в кровь лицо Кларе Новиковой
15:35
Убивший судебного пристава бутылкой должник попал за решетку
15:16
Борисову у Малиновской обозвали "обдолбавшейся наркотой телкой"
15:04
Собчак с тремя языками довела до тошноты
14:53
Знаменитая актриса вымыла пол своей уборщицей
14:46
Марсиан нашли в пещерах
14:32
В Химках мужчина открыл огонь по пилившим деревья рабочим
14:24
Потный Овечкин в обтягивающих лосинах произвел фурор
14:20
Тяжелобольному Табакову помогают следователи
14:17
Чернокожий баскетболист побил солистов группы "Стекловата" (видео)
14:09
Египет назвал цены на туры для россиян
14:03
Известный российский режиссер умер в возрасте 72 лет
13:59
Колдун Бесов назвал дату конца света
13:53
Охранника "Меньшевика" застрелили в первый рабочий день
13:39
Священник дерзко ответил на выходку Урганта
13:34
Европа испугалась правды о Крыме
13:28
Грузовик шоколада украли под Москвой
13:20
Пластические хирурги оставили девушку с огромной дырой между глаз
12:58
Первый канал отменил привычный показ поздравления Путина
12:58
Джигарханяна заставляют стоять на коленях перед обиженной Цымбалюк-Романовской
12:49
Рак унес жизни мужа и дочери звезды "Иронии судьбы"
12:48
Онищенко запретил россиянам есть оливье в Новый год
12:45
Дана Борисова вышла в свет после передозировки
12:34
Нервный парикмахер со злости отрезал клиенту ухо
12:22
Киев нарывается на жесткий ответ Москвы
11:47
16-летняя Катя Старшова высказалась о беременности
11:45
Онкобольной Пугачевой запретили выступать
11:40
Минск и Вильнюс развязали ядерную войну
11:39
Игнорировавший жалобы серпуховчанки на мужа-садиста участковый наказан
11:12
Обиженный любовник слил в Сеть видео голой звезды "Дома-2"
11:09
Россиянин жестоко убил 24-летнюю любовницу и сжег своего сына
10:46
Путин сделал заявление о теракте в Петербурге
10:44
Муж променял Мыскину на бизнесвумен
10:40
Под Москвой электричка сбила человека
10:37
Проблемы в космической отрасли копились десятилетиями. Эксперты разделяют выводы аварийной комиссии "Роскосмоса"
10:27
Американцев просят сидеть дома из-за аномальных морозов
10:01
Кто посылает на Землю таинственные сигналы из космоса
10:00
Раскрыто удивительное свойство витамина D
09:54
Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось
09:42
Красавицу-модель зверски убили по дороге с дискотеки
09:33
Диетологи советуют перед сексом есть чеснок
09:30
Медики выявили новую опасность алкоголя
09:01
Устроившего бойню на фабрике директора поймали спустя сутки
08:57
Новогодние праздники россиянам испортят 40-градусные морозы
08:48
Сколько москвичи потратят на подарки к Новому году
08:27
Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян
08:26
В Москве нашли тела двух женщин
08:21
Лучшие шефы Юга России примут участие в Крымских Гастрономических Сезонах
08:19
Врезавшаяся Светлана Дружинина потеряла сознание от боли
08:11
Взрыв в супермаркете Петербурга назвали терактом
08:05
В Москве "заминировали" станцию метро "Октябрьская"
07:42
Навка рассказала о связи Лорак и Панайотова
21:55
На чьей стороне Вы в скандале с разводом Джигарханяна
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне поражены подлостью Шепелева
Садальский нашел нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской
Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть
Гузеева опозорила на всю страну развратную Волочкову
Онкобольной Пугачевой запретили выступать
Джигарханяна заставляют стоять на коленях перед обиженной Цымбалюк-Романовской
Экономика

Путин подписал закон: кто из россиян получит деньги за первенца

Фото: GLOBAL LOOK press
В России вводится социальная выплата для семей, в которых появится первый ребенок. Новые меры заработают 1 января 2018 года.
прочитано 1197 раз

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первенца. Выплачиваться пособие будет до достижения ребенком полутора лет.

ПО ТЕМЕ

Московским семьям с детьми-инвалидами увеличат соцвыплаты

Путин пообещал деньги за первенца

Семьи с детьми получат финансовую поддержку

Право на его получение имеют граждане России, постоянно проживающие на территории нашей страны. Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи. Однако он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, передает газета "Известия".

Для оформления пособий нужно обратиться в органы соцзащиты или написать заявление в многофункциональном центре (МФЦ). Выплачиваться они будут с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета. Средний размер выплаты в следующем году составит 10500 рублей, в 2019 году – 10800 рублей, в 2020 году – 11100 рублей, сообщается на сайте правовой информации.

Правом на получение ежемесячных выплат можно будет воспользоваться и при рождении второго ребенка. В этом случае они будут выдаваться за счет материнского капитала. По данным правительства, на выплаты будут претендовать около 340 тысяч семей.

Инициатором введения пособий за первенца стал Владимир Путин. В среднем по стране ежемесячная выплата на ребенка, как уточнил в ноябре этого года президент, составит 10,5 тысячи рублей. Кроме того, глава государства предложил продлить программу маткапитала до конца 2021 года, а также запустить специальную программу ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок.

Автор: Людмила Фоканова29 декабря 2017, 08:25

комментарии

Политика

Европа испугалась правды о Крыме
Киев нарывается на жесткий ответ Москвы
Минск и Вильнюс развязали ядерную войну
Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян

Шоу-бизнес

Известный певец рассказал об ударе от Фриске
Больная раком звезда "Дома-2" объявила о конце
Потерявшая ребенка Савичева спасается курицей и яйцами
Изнасилованная Шурыгина приватно показывает сочные прелести

Проишествия

Безумный директор фабрики сознался в связях с "Аль-Каидой"
Охранника "Меньшевика" застрелили в первый рабочий день
Пластические хирурги оставили девушку с огромной дырой между глаз
Нервный парикмахер со злости отрезал клиенту ухо

Lifestyle

Вдову Шаинского уговорили похоронить композитора в России
Вскрылись позорные факты о развратнике Николае II и Матильде
Чернокожий баскетболист побил солистов группы "Стекловата" (видео)
Первый канал отменил привычный показ поздравления Путина
Шоу-бизнес

Пугачева облачилась в траур на новогоднем огоньке

Примадонна захотела быть предельно лаконичной
Шоу-бизнес

Бородина о больных дочерях: Я места не нахожу

Ведущая "Дома-2" подвела итоги
Шоу-бизнес

Май Абрикосов рассказал о закрытии "Дома-2"

Звезда реалити-шоу объяснила развал телепроекта
Шоу-бизнес

Потерявшая ребенка Савичева спасается курицей и яйцами

Певица подробно все рассказала

Гороскоп

Совет на выходные
Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года

Фоторепортажи

Дана Борисова вышла в свет после передозировки
Рожденные в год Собаки звезды
Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон
Кого из звезд ждет счастье в 2018 году

Спорт

Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами (видео)
Мутко потерял еще одну работу после скандала
Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты

Регионы

Жертва подмосковного Отелло выгораживает его из-за любви
Убивший судебного пристава бутылкой должник попал за решетку
Путин сделал заявление о теракте в Петербурге
Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru