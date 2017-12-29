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Экономика

У Сердюкова нашли огромный долг за коммуналку

Анатолий Сердюков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Миллионный долг за коммунальные услуги накопило товарищество собственников жилья дома №6 по Молочному переулку Москвы. Возглавляет ТСЖ экс-министр обороны Анатолий Сердюков, которому помогают его сестра и Евгения Васильева.
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Задолженность ТСЖ за прошедший год только росла. Она увеличилась с 686 754 до 805 796 рублей. Только за отопление, согласно отчету управляющей компании, товарищество не доплатило более 120 тысяч.

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 Анатолий Эдуардович Сердюков

Анатолий Эдуардович Сердюков экс-министр обороны России

Ранее сообщалось, что бывший министр обороны России Анатолий Сердюков вступил в должность секретаря ТСЖ элитного дома в Молочном переулке Москвы. Он сменил на этом посту свою бывшую подчиненную по Минобороны Евгению Васильеву.

В свою очередь Васильева получила должность секретаря товарищества собственников жилья дома в Молочном переулке в июне этого года. В элитном здании ей принадлежит 13-комнатная квартира, где она отбывала домашний арест. А позже, несмотря на присужденный ей реальный уголовный срок, журналисты видели ее гуляющей по Москве. Как предполагали СМИ, в колонии она так и не появилась, вскоре после приговора получив условно-досрочное освобождение, напоминает "МК".

Анатолий Сердюков сейчас занимает сразу несколько высоких должностей в "Ростехе". Как писали Dni.Ru, топ-менеджер госкорпорации предложил создать единую межрегиональную службу санитарной авиации. Он рассказал о проекте на заседании комиссии при президенте России по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий.

Инвестиции Сердюков предложил привлекать из внебюджетных источников. Найти деньги топ-менеджер "Ростеха" хочет с помощью механизма инфраструктурной ипотеки. По мнению автора проекта, инвесторы смогут вернуть вложения в 2021-2035 годах. Организация начнет окупаться за счет оплаты оказанных гражданам услуг Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). На свой проект Сердюков надеется собрать 35,5 миллиарда рублей.

Автор: Андрей Евлампиев29 декабря 2017, 13:54

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