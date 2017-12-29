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Экономика

Порошенко пошел на Кремль с арматурой

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Власти Украины решили ввести дополнительные пошлины на произведенную в России арматуру и катанки. За импорт металлопродукции придется платить 15,21% от ее стоимости. 
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В подписанном Петром Порошенко документе значится, что дополнительные поборы вводятся на срок в пять лет. "Решение комиссии вступает в силу через 60 дней после опубликования сообщения (ориентировочно с 28 февраля). Отмечается, что комиссия выявила наличие в ходе расследования демпингового импорта в Украину арматуры и катанки из России, что повлекло существенный ущерб для национального производителя", – сообщило агентство "Украинские новости".

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Согласно решению комиссии, антидемпинговые меры будут действовать в отношении арматурного проката диаметром 6-40 миллиметров (включительно) и катанки диаметром 5,5-14 миллиметров (включительно) в течение пяти лет. 

Видимо, после подсчета убытков от ухудшения торговых и экономических отношений с Россией Украина решила немного подправить смету. Напомним, Dni.Ru сообщали, что невозможность реализовывать продукцию на традиционных для себя рынках стоила Украине 15 миллиардов долларов. Такое признание прозвучало на конференции Fitch Ratings из уст Степана Кубива. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в основном речь идет о России.

Как обычно, у нынешней власти в Киеве во всем виновата Москва. "Большим вызовом" назвал украинский министр запрет транзита украинских товаров через Россию. Из-за этого Верховной раде пришлось принять 140 законов, напомнил Кубив. "В 2014 году – аннексирование Крыма и конфликт на востоке. И как результат потеря 20% экономики, 7% территории", – заявил чиновник.

Министру Кубиву все же пришлось признать и внутренние проблемы страны. По его словам, в течение последних 27 лет на Украине происходила деиндустриализация. В результате произошел отток профессиональных кадров, устарело производственное оборудование, потерян научный потенциал.

Автор: Михаил Войцеховский29 декабря 2017, 17:00

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