Путин простил безнадежных должников

Владимир Путин подписал закон, освобождающий индивидуальных предпринимателей и физических лиц от долгов. Кредитные обязательства признаны безнадежными.

Речь идет о деньгах, которые причитались государству за период до 1 января 2015. Среди них: недоимка и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, образовавшиеся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года. Помимо этого, россиянам простили недоимки по налогам, пени и штрафы у адвокатов, нотариусов и предпринимателей на момент 1 января 2017 года.

А еще россиян освободят от уплаты задолженности по НДФЛ на доходы, полученные с 1 января 2015-го по 1 декабря 2017 года, налог с которых не был удержан налоговым агентом. Речь идет о налоге, который начисляется на "условные доходы" – они возникают как следствие списания долгов граждан перед банками, долгов за неоплаченные услуги телефонных операторов и предприятий ЖКХ.

Законопроект, который для некоторых россиян стал настоящим новогодним подарком, был отправлен на подпись Владимиру Путину после одобрения Советом Федерации. Всего россиянам простят более 150 миллиардов рублей недоимок. Это сделано в рамках поручений президента Владимира Путина, данных им на пресс-конференции 14 декабря.

По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, закон о налоговой амнистии, принятый Советом Федерации на прошлой неделе, предусматривает списание долгов с миллиона 34 тысяч предпринимателей, которые зарегистрировались, но так и не начали свою деятельность. Кроме того, закон предлагает списать недоимки по страховым взносам, накопившимся к 1 января 2017 года у индивидуальных предпринимателей и тех, кто занимается частной практикой, – к примеру, адвокатов и нотариусов.