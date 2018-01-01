Как изменится жизнь россиян с 1 января

Традиционно с нового года вступают в силу многочисленные нововведения в законодательстве, которые скажутся на жизни граждан страны. В 2018 году россиян ждет повышение зарплат и пенсий, изменение МРОТ и тарифов на проезд в общественном транспорте, значимые изменения грядут в жизни автомобилистов и владельцев земли, придут они и в ИТ-сферу.



ПОВЫШЕНИЕ МРОТ, ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ



С 2018 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Согласно принятым поправкам в закон, он теперь будет составлять 85% от установленного ранее прожиточного минимума. В соответствии с этими нормами, МРОТ увеличится до 9 тысяч 489 рублей. Одновременно вырастут и зарплаты работников бюджетной сферы – их проиндексируют на 4%. В частности, повышение коснется военных, педагогов, сотрудников культурной сферы, чиновников различных уровней. Вырастет и размер пенсий – в январе 2018 года индексация составит 3,7%. Позже, в апреле, планируется еще одно повышение.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Власти решили всерьез заняться любителями незаконной тонировки автомобилей. С 1 января 2018 года штрафы за нарушение норм светопропускаемости автомобильных стекол для них увеличатся втрое. Нарушение, согласно нормам закона – это тонировка лобового стекла таким образом, что уровень пропускаемого света опускается ниже 75%, для передних боковых стекол это показатель составляет 70%. Если нарушение будет зафиксировано впервые, водителя оштрафуют на 1500 рублей (сейчас сумма штрафа составляет 500 рублей). За повторное нарушение придется заплатить уже 5000 рублей.

Также в 2018 году во дворах и на территориях, где скорость ограничена 20 километрами в час, появятся новые знаки. Такие пространства будут называться "зоны успокоенного движения", пешеходы там будут пользоваться преимуществом перед автомобилями.

ДОЛГИ ПО ШТРАФАМ ЧРЕВАТЫ НЕПРИЯТНОСТЯМИ

С нового года неоплаченные штрафы грозят автомобилистам лишением водительских удостоверения. Судебные приставы теперь могут приходить к тем, у кого накопились долги за нарушения правил дорожного движения на сумму от 10 тысяч рублей. Помимо взыскания задолженности представители закона имеют право лишить автомобилиста-должника водительского удостоверения.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО СНОВА ВЫРАСТУТ







1 января 2018 года в очередной раз повышены акцизы на бензин и дизель. Рост составит 50 копеек на литр. Для автомобилистов это значит, что стоимость литра на автозаправках вырастет примерно на 60 копеек за литр. В течение года акцизы на топливо увеличатся еще раз, также на 50 копеек. Повышение произойдет в апреле, тогда же можно ждать увеличение ценников и на АЗС.

ОСАГО СТАНОВИТСЯ УДОБНЕЕ

С началом 2018 года систему обязательного страхования автогражданской ответственности ждут очередные изменения. Теперь полисы будут выдавать на бланках нового образца. Среди остальных отличий на них теперь будет наноситься QR-код, который позволит на сайте страховщиков узнать все данные о заключенном договоре (в том числе, размер страховой премии и коэффициенты). Кроме того автомобилисты получат возможность отказаться от ненужных услуг (их часто навязывают продавцы полисов) в течение 14 дней вместо пяти , которые давались им ранее "на подумать".

ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ СТАНУТ БЕЗОПАСНЕЕ

Вступил в силу закон, запрещающий перевозить детей в автобусах старше 10 лет. Это произошло спустя пять лет после принятия соответствующего постановления, вступление которого в силу постоянно откладывалось. Начало действия нового правила, скорее всего, приведет не только к повышению безопасности перевозок детей, но и увеличит их стоимость, что, в свою очередь, повлияет на организацию школьных экскурсий. При этом, о введении подобной нормы для обычных рейсовых автобусов речи пока не идет.

ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ПОДОРОЖАЕТ





Для обычных пассажиров проезд в столичном метрополитене несколько подорожает. В 2018 году одна поездка по карте "Тройка" подорожала на рубль. Таким образом проезд обойдется в 36 рублей. Вырастут в цене и билеты на несколько поездок и абонементы. Так, "Единый" на 60 поездок теперь стоит 1765 рублей (было 1700 рублей), а, например, безлимитный проездной на 30 дней обойдется теперь в 2075 рублей (на 75 рублей больше). В то же время единые проездные на одну и две поездки не подорожают.

Кстати, московские школьники и студенты с 1 января могут сэкономить время при покупке проездных. Отныне действуют билеты сроком на три месяца, которые обойдутся учащимся в 750 рублей для поездок на наземном транспорте и в 1140 рублей – для использования в подземке.

НАЛОГИ НА ЗЕМЛЮ И АВТОТРАНСПОРТ

В 2018 году меняется принцип расчета налога на имущество. Отныне он будет исчисляться с кадастровой стоимости объектов, а не с инвентаризационной, как это было ранее. На практике это означает изменение суммы налога, чаще всего в сторону его увеличения. Еще одно нововведение касается владельцев участков земли, которые не озаботились определением их границ (не проведено межевание земли). С этого года они не смогут совершать с такой землей никаких сделок, то есть, участок нельзя будет продать ил подарить. При этом, права собственности такие недобросовестные владельцы земли не лишаются.

Платить меньше налогов отныне смогут владельцы дорогого автотранспорта. Нововведение касается машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, не старше трех лет. Для расчета размера налога теперь будет использоваться фиксированный коэффициент 1,1, тогда как ранее он был плавающий и зависел от года выпуска.

В МЕССЕНДЖЕРАХ БЕЗ АНОНИМНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

С 1 января для тех, кто хочет обезличено пользоваться сервисами обмена сообщениями, мессенджеры стали недоступны. Обмениваться посланиями теперь можно только после идентификации пользователя. Это делается при помощи номера мобильного телефона, указанного в договоре с оператором сотовой связи. Для заключения такого договора, напомним, требуется предъявление паспорта.