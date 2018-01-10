Как дожить до старости и не лишиться пенсии

Россияне поделились своими планами о том, на что будут выживать в старости. Из-за того, что жителям нашей страны начали отказывать в назначении пенсии по старости, гражданам приходится задумываться о своем материальном благополучии в преклонном возрасте задолго до его наступления.

Жительница Уфы Светлана раньше имела индивидуальное предприятие. Но через некоторое время, взвесив все за и против, они с семьей решили, что свой небольшой бизнес не дает гарантий – есть подводные камни.

"Сейчас я работаю только на себя и зарабатываю, обеспечиваю сама себя. Поэтому, когда эти все нововведения с онлайн-кассами пошли, мы решили, что лучше закрыть ИП, потому что наш товарооборот, наш заработок не позволяет даже элементарно покрыть расходы на кассу. Поэтому решили, что сама буду зарабатывать себе на пенсию", – цитирует Светлану BFM. Она считает, что в вопросе пенсии нужно рассчитывать только на свои силы.

Москвичка Людмила работает в офисе в одной из компаний, но даже несмотря на хорошую белую зарплату, на будущую пенсию особо не рассчитывает. "Я теперь не знаю, когда выйду на пенсию, сколько мне лет еще дорабатывать, а здоровье у меня не очень хорошее. Поэтому для меня это критично… Я маркетолог, аналитик, и я не очень понимаю, где буду нужна в 55 лет. И по поводу того, что я буду делать... Возможно, квартиру буду сдавать или продам, или перееду к родственникам. Не знаю, какие-то другие варианты. Я не предполагаю, что смогу жить на пенсию и что она будет достойная", – поделилась женщина.

Студент из Санкт-Петербурга Родион Раскольников интересуется, когда же наконец у наших стариков будет достойная пенсия. — Механическая Акула (@kvasnikk) 9 января 2018 г.

Как писали Dni.Ru, Пенсионный фонд стал отказывать россиянам в начислении социальных выплат. У многих граждан не хватает для этого страхового стажа. Таким людям будет начисляться исключительно социальная пенсия, без всяческих доплат и пособий. В свою очередь министр труда и социальной защиты России Максим Топилин пообещал, что, если размер социальных пенсий окажется меньше прожиточного минимума, к выплатам сделают прибавки и "дотянут" до необходимого уровня.

По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году будет 14 075 рублей, а для неработающих пенсионеров – 14 329 рублей. При этом среднегодовой размер социальной пенсии будет значительно меньше – 9 045 рублей.