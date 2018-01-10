Новый кризис лишит россиян самого дорогого

Россию ждет картофельный кризис. Самообеспеченность граждан страны этим продуктом по итогам прошедшего года окажется ниже порогового значения, которое было установлено Доктриной продовольственной безопасности страны. Соответствующие прогнозы приводятся в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Счетной палаты.





В 2017 году самообеспеченность граждан России картофелем составит 90,7%, при этом пороговое значение – не менее 95%. Если сравнивать с уровнем 2016 года, самообеспеченность уменьшилась на 7%. По сравнению с 2015 годом цифры еще более тревожные – на 15%.

"Объемы производства картофеля могут быть сокращены, что может отрицательным образом отразиться на уровне самообеспеченности Российской Федерации", – сообщают в Счетной палате.

В ведомстве отмечают сокращение посевных площадей за последние десять лет в 1,7 раза. При этом существование прекратили почти два миллиона частных хозяйств. В заявлении Счетной палаты говорится, что в России недостаточно развита инфраструктура для логистики и доработки овощей, кроме того, наблюдается дефицит картофелехранилищ.





Напомним, ранее в Минэкономразвития зафиксировали падение стоимости продовольствия. По данным ведомства, в ноябре 2017 года цены на продукты снизились на 0,2%. Подешевели птица, мясо, сахар, крупы, макароны и бобовые.

Падение цен на сахар эксперты связали с перепроизводством этого продукта. В прошлом году наша страна впервые стала нетто-экспортером свекловичного сахара. Как пояснили в Минэкономразвития, вырос уровень отечественного производства, а также выдалось урожайное лето. Повлиял и стабильный курс национальной валюты.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько указал на преимущество производства над потреблением, чем объясняется дефляция в России. Стоит отметить, что параллельно дефляции на продуктовом рынке был отмечен и рост цен на некоторые категории товаров. Так, в предпоследнем месяце 2017 года подорожали огурцы, помидоры, картофель, свекла, бананы и виноград.

