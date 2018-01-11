Нефть показала головокружительный рост

Цена барреля нефти североморской марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг, 11 января, превысила отметки в 70 долларов. Это произошло впервые с декабря 2014 года.





Стоимость черного золота увеличилась на 1,2% и превысила отметку в 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи. На фоне роста нефтяных котировок укрепляется и российская валюта.

При этом курс доллара показал снижение на 38 копеек – до 56,65 рубля, а евро – на четыре копейки до 68,2. Ранее стоимость фьючерса на легкую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в ходе торгов в Лондоне превысила отметку в 64 доллара за бочку.

Резкое повышение нефтяных котировок ранее предсказывали эксперты Национального рейтингового агентства (НРА). Аналитики провели комплексное исследование рынка черного золота и его основных тенденций. "С учетом цены на нефть и роста налога на добычу полезных ископаемых по итогам 2017 года ожидается рост нефтегазовых доходов до уровня 2015 года или выше", – заявили эксперты.





Аналитики увидели в росте цен на черное золото как плюсы, так и минусы для российской экономики. С одной стороны, увеличится доходная часть бюджета страны. С другой, есть соблазн вернуться к сырьевой модели экономики.

Эксперты отмечают, что, помимо прочих факторов, вверх нефть подталкивает достигнутая в конце 2016 года договоренность между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК)об ограничении добычи нефти на 0,6 миллиона баррелей в сутки. После этого цена на черное золото начала расти.

