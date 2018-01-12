В деле "Югры" всплыли скандальные подробности

Бывшие владельцы банка "Югра" продолжают отстаивать право на кредитную организацию. Эта история с тянется с лета 2017 года, когда ЦБ сначала ввел в банк временную администрацию, а потом и вовсе лишил его лицензии. Тогда сообщалось, что главная причина такого решения заключается в том, что "Югра" якобы кредитовала проекты собственников на средства вкладчиков, что повлекло за собой несоблюдение нормативов. Представители банка претензии отвергали.



Экс-председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев рассказал, что ЦБ еще в 2016 году стал активно направлять бумаги в банк с различными требованиями в расчете на то, что последний не сможет их выполнить либо нарушит нормативы. Например, рассказал он "Ведомостям", регулятор якобы недооценивал резервы банка. При этом, как отметил Шиляев, менее чем за год до отзыва лицензии "Югра" поставила на баланс ряд нефтяных активов и недвижимость.



Как рассказал газете "Коммерсантъ" официальный представитель основного акционера банка Анатолий Верещагин, экс-владельцы "Югры" уже не раз говорили и продолжают утверждать, что ЦБ нарушил законы в отношении кредитной организации. "Банк "Югра" был абсолютно устойчивой, стабильной финансовой организацией, – цитирует его издание. – Мы выполняли все требования и предписания Центрального банка, тем не менее, ЦБ, вопреки своим внутренним документам, действиям менеджмента банка, выполнению всех требований, нормативов, ввел временную администрацию, а потом отозвал лицензию".

Верещагин обращает внимание на очень важный, с точки зрения экс-акционеров, документ – план оздоровления "Югры". Он, по словам представителя акционера банка, был утвержден протоколом заседания в ЦБ под №37 и состоит из двух пунктов. По мнению Верещагина, этот план "выглядит как очень несерьезный документ и дискредитирует представителей ЦБ и АСВ". В то же время, считает он, "официальное одобрение этого плана позволило ввести в банк временную администрацию, которая, в свою очередь, задним числом занизила активы банка, а это дало формальное основание для отзыва лицензии".

Анатолий Верещагин отметил, что в самом плане оздоровления говорится о том, что банк стабильно работает и оснований для отзыва лицензии нет. "Все это говорит об одном: было совершено преступление, причем не только против акционеров банка, но и против вкладчиков – к сожалению, некоторые из них не получили свои деньги, и неизвестно, получат ли", – констатировал он.

В настоящее время, рассказал представитель акционера банка, продолжаются судебные процессы. Так, 15 января будет рассмотрена апелляция на решение суда о законности ввода временной администрации. Кроме того, по словам Верещагина, в ближайшие дни будет подана еще одну жалоба, которая касается решения об отзыве лицензии у "Югры". "Наша тактика не меняется – мы продолжим отстаивать наши интересы в суде", – заключил он.

Напомним, после отзыва лицензии у "Югры" Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам банка свыше 180 миллиардов рублей. Эта сумма стала рекордной в отечественной истории. В ЦБ утверждают, что санация банка потребовала бы еще больших финансовых вливаний. Экс-владелец банка Алексей Хотин, в свою очередь, предлагал сценарии восстановления стабильности "Югры" и обещал возместить расходы на расчеты с вкладчиками, но в Банке России эти предложения посчитали несостоятельными.