Министр финансов Антон Силуанов рассказал о том, как будет работать закон о снятии старой налоговой задолженности, который президент Владимир Путин подписал в конце 2017 года. По словам чиновника, россиянам спишут 41 миллиард долгов.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания с главой государства, передает Life.ru. "Этим законом предусмотрено списание налоговой задолженности по имущественным налогам перед нашими гражданами, и такое количество граждан, по оценке налоговой службы, составляет более 20 миллионов человек", – добавил Силуанов.

