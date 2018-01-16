В "ЕР" уверены в необходимости списания долгов по налогам

Обнуление задолженностей для граждан и индивидуальных предпринимателей заметно снизит административную нагрузку на государство и бизнес. Такое мнение высказала сопредседатель предпринимательской платформы "Единой России" Марина Блудян.



Комментируя закон, предусматривающий списание налоговой задолженности физлиц и ИП, она сказала, что ведение учета пропущенных платежей дают большую нагрузку и для государства, и для предпринимателей. "По большей части, это деньги, которые уже невозможно востребовать – это или фактическое отсутствие предприятия, или текущие споры и взаимные претензии, которые возникают из-за ошибок, возникших при передаче задолженностей из одной инстанции в другую", – рассказала Блудян.



В этой связи, считает она, обнуление задолженностей для физических лиц и индивидуальных предпринимателей до 2015 года весьма полезно. "Оно снимает административную нагрузку для всех участников процесса", – заявила сопредседатель предпринимательской платформы "ЕР".

По словам Блудян, возглавляемая ею партийная платформа займется мониторингом внедрения налоговой службой личного кабинета предпринимателей в субъектах Федерации. Это необходимо, чтобы получить четкую картину о ходе процесса внедрения личного кабинета. "В совокупности с обнулением налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей мера повысит прозрачность взаимоотношений граждан и ФНС", – отметила политик.

Напомним, в рамках поручения Владимира Путина физлицам и ИП будет списано 56,8 миллиарда рублей просроченной налоговой задолженности. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на совещании главы государства с членами кабинета министров.