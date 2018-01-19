"Балтика" ищет подрядчиков для строительства очистных сооружений

Завод "Балтика-Новосибирск" планирует возвести комплекс очистных сооружений для сточных вод. Стадия проектирования уже завершена, объявлен тендер среди специализирующихся на строительстве крупных промышленных объектов организаций. Об этом сообщается на сайте пивоваренной компании.



Мощность биологических очистных сооружений будет рассчитана на весь объем сточной воды, образующейся на производстве. В настоящее время заводские стоки проходят первый этап очистки на территории предприятия. После этого воды направляются на городской очистной комплекс.

Благодаря появлению собственных биологических сооружений "Балтика-Новосибирск" значительно снизит нагрузку на муниципальные системы, отмечают в пресс-службе пивоваренной компании. Примерная стоимость предстоящих работ пока не разглашается. Подробное описание объекта потенциальные участники тендера могут найти на официальном сайте компании.

При строительстве комплекса очистных сооружений планируется использовать анаэробный метод очистки сточных вод. Образующийся в процессе биогаз при этом будет использован в качестве альтернативного источника энергии.





Начало строительства запланировано на второй квартал этого года. Полностью реализовать проект планируется в течение года.

"Балтика" предъявляет высокие требования к экологической безопасности производства и стремится сократить влияние на окружающую среду. Поэтому компания инвестирует средства в природоохранные проекты, каким является строительство биологических очистных сооружений", – отметила директор "Балтика-Новосибирск" Елена Криволапова.

