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Экономика

Володин: санкции сделали Россию сильнее

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/saratovgovernor
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Председатель нижней палаты парламента выступил на встрече с депутатами муниципальных районов, городских и сельских поселений в городе Балаково. В своей речи он затронул и тему антироссийских санкций.
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Россия выстраивает отношения с другими странами только на дружественной основе, никогда не вмешивается в дела других государств, заявил в ходе своего выступления спикер Госдумы. Председатель нижней палаты раскритиковал Соединенные Штаты за санкционную политику, подчеркнув, что она идет вразрез с проповедуемыми Вашингтоном принципами свободной торговли. "А сами берут и посягают на эту свободу", – заметил Володин.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, результатом санкций стало усиление России. "Мы же за короткий промежуток времени полностью ушли на свою  продукцию и реализовали проекты в области импортозамещения по оборонно-промышленному комплексу. У нас сейчас все комплектующие детали в "оборонке" – отечественного производства", – пояснил председатель нижней палаты парламента.

Спикер отметил и значительный рост отечественного сельского хозяйства. "Раньше что только к нам не привозили: от куриных окорочков до польских яблок, демпингуя на рынке и не давая нам развивать свое производство", – напомнил Володин.

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/saratovgovernor

Теперь же, сказал спикер, российские производители серьезно нарастили объемы выпущенной продукции, что обеспечивает существенный прирост национальной экономики.

Также одним из результатов санкционной политики США и их союзников стало создание национальной платежной системы России. "Пользовались Visa и Master Card, и если бы нам заморозили эти системы в самый неподходящий момент, представьте себе что бы произошло со средствами пенсионеров да всех и граждан", – заявил Володин. Сейчас у нашей страны есть собственная платежная система – "Мир", добавил спикер.

В основе введенных американцами против нашей страны экономических ограничений лежит их желание выдавить Россию с европейского и других крупных рынков, уверен председатель Госдумы. Он отметил, что таким образом США ведут недружественную политику по отношению к своим партнерам в ЕС, выбирающих для сотрудничества российские компании. "Которые поставляют, допустим, газ и нефть по более низкой цене, но вместо этого им предлагают более дорогой сланцевый газ", – сказал руководитель нижней палаты.

Фото: vk.com/saratovgovernor

По словам Володина, это снижает возможности европейской экономики, она терпит убытки, происходит сокращение производства, уменьшение количества рабочих мест. "В том же сельском хозяйстве они были вынуждены свернуть многие проекты, потому что Россия была их устойчивым рынком сбыта", – подчеркнул законодатель.

В такой ситуации наша страна должна продолжить создавать производства и рабочие места, открывать новые рынки сбыта для отечественной продукции, полагает глава нижней палаты. Сельскохозяйственная отрасль современной России существенно приросла даже по сравнению с советским периодом, сказал Володин, уточнив, что на экспорт в 2017-2018 сельхозгоду было направлено 45 миллионов тонн зерна.

"Но при этом мы себя зерном обеспечили, и для Саратовской области это тоже новые рынки сбыта", – добавил спикер.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Напомним, ранее Вячеслав Володин назвал недопустимой санкционную политику Вашингтона в отношении нашей страны и ее граждан. Так председатель нижней палаты прокомментировал решение Соединенных Штатов внести в ограничительный список главу Чечни Рамзана Кадырова.

"США, громко объявляя себя главным борцом с террором, вместо того, чтобы выстраивать взаимодействие с теми, кто давно и успешно решает эти задачи, принимает абсурдные решения", – сказал спикер.

Автор: Иван Поляков19 января 2018, 19:22

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