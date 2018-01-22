Два страховщика лишились лицензий

Центробанк отозвал лицензию на осуществление страхования у двух организаций – "Страховой группы "Аско" из Набережных Челнов и "Южуралжасо" из Москвы, передает телеканал "360". С 22 января регулятор также ввел столичному страховщику временную администрацию на шесть месяцев из-за нарушения требований по финансовой устойчивости и платежеспособности.