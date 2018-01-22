Почему хозяина миллиардов Захарченко оставили в секрете

Есть версия о том, что следствие никогда официально не назовет источник гигантских средств полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиненного в получении взятки в особо крупном размере. Этому есть несколько причин.

По данным источника в правоохранительных органах, дело в том, что деньги уже обращены в доход государства. В связи с этим в случае появления их прежнего владельца могут возникнуть "ненужные проблемы".

Кроме того, тот, кто передал эти деньги, о своих правах на них не заявит, сообщает "Росбалт". Более того, поскольку Дмитрий Захарченко, по определению источника, "человек лукавый", если он и "надумает рассказать, веры ему особой не будет".

Также инсайдер добавил, что можно говорить минимум о двух источниках происхождения баснословных средств, найденных у полковника. Первым из них, по его словам, является Нота-банк, хранивший незаконные деньги одной из госкомпаний. Вторым источником стали некие другие российские банки, которые удалось вычислить по упаковкам найденных у полковника МВД денег. Якобы они предназначались бизнесменам, связанным с контрактами РЖД.

Напомним, бывший замглавы управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России Дмитрий Захарченко был задержан осенью 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. Оперативники нагрянули с обысками в квартиру подозреваемого, где обнаружили 8,5 миллиарда рублей.

Как писали Dni.Ru, Захарченко происхождение миллиардов объяснил на процессе просто: накопил. По его словам, он откладывал деньги с зарплаты. При этом стало известно, что за 15 лет работы в органах (2001-2016 годы) полковник заработал около 12 миллионов рублей.

