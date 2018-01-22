Почему хозяина миллиардов Захарченко оставили в секрете
По данным источника в правоохранительных органах, дело в том, что деньги уже обращены в доход государства. В связи с этим в случае появления их прежнего владельца могут возникнуть "ненужные проблемы".
Кроме того, тот, кто передал эти деньги, о своих правах на них не заявит, сообщает "Росбалт". Более того, поскольку Дмитрий Захарченко, по определению источника, "человек лукавый", если он и "надумает рассказать, веры ему особой не будет".
Также инсайдер добавил, что можно говорить минимум о двух источниках происхождения баснословных средств, найденных у полковника. Первым из них, по его словам, является Нота-банк, хранивший незаконные деньги одной из госкомпаний. Вторым источником стали некие другие российские банки, которые удалось вычислить по упаковкам найденных у полковника МВД денег. Якобы они предназначались бизнесменам, связанным с контрактами РЖД.
Напомним, бывший замглавы управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России Дмитрий Захарченко был задержан осенью 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. Оперативники нагрянули с обысками в квартиру подозреваемого, где обнаружили 8,5 миллиарда рублей.
Как писали Dni.Ru, Захарченко происхождение миллиардов объяснил на процессе просто: накопил. По его словам, он откладывал деньги с зарплаты. При этом стало известно, что за 15 лет работы в органах (2001-2016 годы) полковник заработал около 12 миллионов рублей.
Королева эстрады якобы проигралась в казино
Тренер рассказала о принципах своей работы
Примадонна захотела, чтобы им никто не мешал
Украинцев ждет изнурительный труд за копеечную зарплату