Финны мечтают озолотиться на пришлых геях

По оценкам специалистов, представители сексуальных меньшинств тратят свыше трех биллионов евро в год в сфере туризма. Это натолкнуло финнов на мысль начать получать деньги на туристах-геях. По оценкам основателя сайта GayTravelFinland Ханну Виртанена, речь может идти о дополнительных миллионах, передает Flashnord. "В Финляндию приезжают потому, что здесь геям, лесбиянкам и транссексуалам безопасно путешествовать", – считает Виртанен.