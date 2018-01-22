Курс рубля резко вырос

На торгах 22 января российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Курс иностранных валют упал на 14 и 11 копеек соответственно, передает "Утро.ru".

Эксперты считают, что рубль показывает устойчивый рост из-за внутренних факторов. Например, пик налоговых выплат в России приходится на 25 января, в результате чего курс валюты может вырасти еще больше.