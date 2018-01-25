Бумажные трудовые книжки могут остаться после 2020 года

В стенах Госдумы в четверг, 25 января, состоялись парламентские слушания, посвященные трудовым отношениям в условиях цифровой экономики. Обсуждалось внедрение электронного кадрового документооборота, возможность заключения электронных трудовых договоров и другие вопросы повышения гибкости рынка труда и его приспособления к стремительно развивающимся технологиям.





Как отметил первый зампред комитета нижней палаты по труду, социальной политики и делам ветеранов Михаил Тарасенко, многое из того, что казалось немыслимым еще 20 лет назад, сегодня стало привычным и доступным для людей.

Депутат отметил, что изменения касаются корректировки работы целых отраслей экономики. "Примитивный пример – роль почты, почтальонов кардинально изменились. Посылки еще идут, а письма – все меньше и меньше. Это естественно. На эти процессы государству необходимо реагировать", – подчеркнул парламентарий.

Помимо прочего, была поднята тема внедрения электронных трудовых книжек. Замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова предложила оставить в обороте бумажные документы для определенной категории граждан.

"Мы планируем предложить для обсуждения с 2020 года <...> для работников, впервые подступающих на работу, ввести трудовые книжки только в электронном виде, то есть уже бумажные версии не выдавать", – сказала она.

В то же время Ельцова, сославшись на социологические исследования и консультации, отметила, чтобы было бы целесообразно, чтобы те, кто имеет обычные трудовые книжки, пользовались ими до окончания трудовой деятельности.

Замминистра подчеркнула, что знает о позиции работодателей, поэтому предложила соответствующую идею к обсуждению. Предполагается, что электронная трудовая книжка – это база сведений, которая содержит данные о профессиональной деятельности работника. База формируется посредством передачи данных от работодателя к Пенсионному фонду.





Законодательное обеспечение развития цифровой экономики – одна из приоритетных тем весенней сессии Госдумы. Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил в рамках трех профильных комитетов создать депутатские группы, которые будут заниматься конкретными вопросами.

В частности, сказал он, необходимо отрегулировать использование криптовалют и многого другого, обеспечить создание высокотехнологичных рабочих мест, перейти на электронный документооборот. "До 2025 года, по мнению экспертов, это может дать прирост нашего внутреннего валового продукта на девять триллионов рублей", – подчеркнул председатель Володин.

