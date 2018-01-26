Депутаты обсудят повышение МРОТ с избирателями

Парламентарии во время предстоящей региональной недели, которая начнется 29 января, обсудят президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, комментируя итоги внеочередного Совета Госдумы, который был собран в связи с внесением соответствующего нормативно-правового акта.



По словам председателя нижней палаты, вопрос повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума касается нескольких миллионов россиян. "Это решение очень важное, мы к нему подходим ответственно. По этой причине мы просили всех наших коллег в региональную неделю, а она начинается с понедельника, встретиться с избирателями и обсудить этот вопрос", – сказал Володин. Законодатель подчеркнул, что в Госдуме будут ждать обратной связи от субъектов Федерации.

Суть президентской инициативы в том, чтобы приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму не с 1 января 2019 года, как предполагалось ранее, а с 1 мая 2018 года. Об этом глава государства заявил 10 января во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода. Путин подчеркнул, что МРОТ будет периодически индексироваться и уже не опустится ниже прожиточного минимума.





По словам Володина, никто не предполагал, что такое решение можно реализовать в кратчайшие сроки, учитывая, что отечественная экономика только выходит из кризиса. "Несмотря на то, что у нас огромное количество проблем, президент ставит задачу именно о повышении благосостояния и благополучия нашего населения", – отметил спикер, добавив, что

реализация инициативы главы государства станет шагом на пути к дальнейшему росту заработных плат в бюджетной сфере.

Напомним, Госдума 15 декабря одобрила в третьем чтении повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Президент подписал нормативно-правовой акт в канун Нового года.

В настоящее время МРОТ составляет 9 489 рублей в месяц – это 85% от величины прожиточного минимума. Профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов назначил заседание по обсуждению инициативы главы государства на 5 февраля.

