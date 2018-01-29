Экономический кризис толкает мир к войне

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя итоги Всемирного экономического форума в Давосе, указал на пугающую тенденцию. По его мнению, вызовы, стоящие перед мировой экономикой во время кризисов 1998 и 2008 годов, так и не были решены. Единственным способом снять напряжение, растущее из-за накапливающихся проблем, станет война. Я имею в виду не прямая, горячая война. Но "экономика войны" отчасти решает эти проблемы", – цитирует "Утро" Алексея Мухина. В качестве примера он привел американскую политику санкций, а также попытки установления военного и политического контроля над различными рынками.

