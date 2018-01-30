Чубайс призвал повысить цену на газ и электричество

Грядущие президентские выборы для России не так важны, как вопрос цен на газ и электричество. Экономика страны не будет нормально развиваться, если оставить тарифы на прежнем уровне, уверен Анатолий Чубайс.

Россия потеряла стратегическую "точку оптимума" в ценах на газ. Уравнивать тарифы с европейскими не стоит, но диспропорцию надо исправлять. Иначе экономика лишается стимула переходить на новые технологии, считает глава "Роснано".

"Парадокс состоит в том, что с заниженными ценами на газ и электроэнергию, переходя на современный парогазовый цикл, создавая спрос на оборудование, ты не получаешь нормальную экономику. Экономика не сходится, потому что ты сэкономишь в полтора раза потребление газа, который ничего не стоит. Это означает, что российская электроэнергетика будет продолжать бессмысленно сжигать ежегодно 50-60 миллиардов кубов газа, а это объем потребления небольшой европейской страны", – заявил Анатолий Чубайс.

Глава "Роснано" убежден, что цены в России искусственно занижены. Выправив "дисбаланс", страна получит шанс догнать развитые государства – ее энергетика еще ​не выпала из мировых трендов.

"Россия успела вскочить на подножку поезда, и наша национальная программа развития возобновляемой энергетики смотрится абсолютно адекватно на мировом уровне", – отметил Чубайс в интервью РБК. Он добавил, что Россия уже является производителем оборудования – к примеру, вполне конкурентоспособных на мировом уровне солнечных панелей.

На вопрос о предстоящей президентской гонке в России Чубайс заявил, что поднятая им тема гораздо важнее выборов. А он в "политических процессах" участвовать не намерен.