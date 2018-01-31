Чубайс нашел способ загнать в долги всех россиян

Эксперты оценили планы главы "Роснано" Анатолия Чубайса поднять цены на электричество и газ для населения в несколько раз. Специалисты опасаются, что это приведет не к выравниванию российской экономики, а к росту задолженности за энергию.

Россиян занимает второе место в мире по дешевизне газа для населения. Так, за первую половину 2017 года россиянин платил за кубометр голубого топлива 5,7 рубля. В Швеции тот же объем обойдется гражданину уже в 75 рублей. Даже в странах, где газ добывается в заметных объемах – Норвегии и Нидерландах – его стоимость для население находится в районе 50 рублей за кубометр.

"Догонять эти страны и увеличивать стоимость "голубого топлива" в десять раз правительство никогда не согласится", – оценил начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов перспективы плана Анатолия Чубайса поднять цены на энергоносители для населения.

"Однако даже среднеевропейские цены обгоняют российские в шесть раз. Такой тарифный маневр обязательно приведет к росту задолженности за поставку топлива", – цитирует "Московский комсомолец" эксперта. При этом даже при текущих ценах в России наблюдается задолженность граждан за газ и электроэнергию. Просроченная задолженность российских потребителей за газ с января по июль 2017 года увеличилась на 11% – до 179 миллиардов рублей.

Если план главы "Роснано" будет реализован в полном объеме, опасаются некоторые эксперты, в долговую яму могут попасть все россияне. По оценке Сергея Суверова рост цен на газ даже на 50% приведет к увеличению объема долгов в полтора – два раза.

Вообще-то Чубайс прав. Низкие цены давят всё вниз. Даже АвтоВАЗ поднялся бы, если бы в стране покупали авто за $50 000 по 10 млн штук в год. — 匚几丹丑丹 (@SlavaTogliatti) 30 января 2018 г.

Напомним, ранее Анатолий Чубайс заявлял, что России необходимо поднять цену на газ и электричество. По его мнению, они искусственно занижены и это обстоятельство тормозит развитие российского энергетического комплекса.