У Собчак пропали сотни миллионов на президентскую кампанию

Болезнь Олега Табакова Страшный скандал на новогоднем огоньке Главные события Москвы Тесты и опросы

Самое читаемое

"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
партнеры
Воскресенье 7 января
Лента новостей
17:18
Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног
16:54
Знаменитые перлы политиков
16:40
Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)
16:28
Галкин и Меньшова довели Немоляеву до слез
15:29
Развратная Наталья Штурм рассказала об отношениях с сыном
14:58
В Сочи Lexus сбил ребенка на зебре (видео)
14:23
У станции метро в Швеции произошел взрыв
14:04
Звезда "Битвы экстрасенсов" умирает из-за тяжелых травм
13:28
Сноубордист чудом спасся из-под лавины (видео)
13:15
35-летнюю Юлию Проскурякову без макияжа назвали грустной бабкой
12:49
Жена российского миллионера возмутила дорогим кольцом
12:21
На самой высокой горе в Южной Америке застряли россиянки
12:19
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
12:05
Главные плохиши 2017 года
11:59
Володин поздравил православных христиан с Рождеством
11:42
"Умирающую" Бузову подняли на смех за фото в купальнике
11:21
Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником
10:45
Певица Зара опубликовала шокирующую фотографию
10:20
Джигарханян нашел замену ушлой Цымбалюк-Романовской
09:59
Назовите Ваш любимый фильм про Рождество
23:54
Пугачева с комичным бантиком выглядит девочкой-кокеткой
19:39
13-летний сын олимпийского чемпиона умер во сне в Новый год
19:13
"Аэрофлот" сообщил о проблемах с обслуживанием в Вашингтоне
18:12
Самые громкие политические скандалы 2017 года
18:08
Зачинщик скандала с Пугачевой сжалился над оплеванной Примадонной
17:39
К чему снится драка
17:11
Охваченную огнем гостиницу в Сочи сняли на видео
17:00
Изменившийся до неузнаваемости Лазарев удивил фанатов
16:33
Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения (видео)
16:15
Умер легендарный президент концерна Toyota
16:04
Принцев наказали за требование денег на воду и свет
15:41
Неожиданный поворот в деле об убийстве известного музыканта в Москве
15:14
В центре Москвы произошел жуткий пожар
15:02
Лядова объяснила скандал с черными риэлторами
14:47
Волочкову обвинили в бессовестном вранье
14:27
Ведущая Первого канала снялась голой
13:16
Ольга Бузова похвасталась необычной татуировкой
12:50
На козырьке Сбербанка в Москве нашли мертвого мужчину
12:41
Потерявшей мужа светской львице устроили жесткую травлю
12:23
Поплывшая Цымбалюк-Романовская налегает на черную икру
12:16
Обиженная поклонница набросилась на Киркорова в Майами
12:03
Состояние двухлетнего сына актрисы Галины Боб резко ухудшилось
10:57
У кладбища под Москвой произошло смертельное ДТП
10:49
Волочкова рассекретила богатого любовника
10:25
Близких Табакова лишили надежды
09:59
Кто Ваш любимый актер
23:53
Мужчины бросились отбеливать пенис
21:56
В Москве известная телеведущая и врач умерла от пневмонии
21:48
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
18:17
Трамп затягивает петлю на шее Порошенко
18:15
Четыре аварии подряд в Москве сняли на видео
17:49
На отдыхе в Египте погиб турист
17:43
Олимпийская чемпионка побила Волочкову
17:34
Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)
17:17
Звезд новогодних огоньков оправдали после скандалов
17:06
Звезда "Дома-2" раскрыла секрет попадания на шоу
16:47
Молодой любовник показал фото Бондарчук на отдыхе
15:11
Из-за снегопада в Москве столкнулись 26 машин
14:49
Юлию Началову жестко высмеяли за странное фото
14:15
Москвич до смерти забил жену
14:00
Украинская модель разбилась в США в пьяном ДТП
13:34
В аварии на МКАД погиб человек
13:15
Дана Борисова собралась в монастырь
12:49
Самые громкие судебные процессы года
12:35
Тяжелобольная Бузова объяснила постоянное вранье
12:09
У Бабкиной особенные отношения с внуком
11:44
Пьяный пассажир устроил стрельбу на МЦК
11:38
Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову
11:08
Совет на выходные
10:57
Блудливый поп из "Дома-2" испытывает нестерпимые муки
10:29
Юлия Савичева ошпарила лицо раскаленным маслом
10:08
Под Краснодаром застрелили двух отдыхающих
09:59
Что больше всего Вам понравилось на ТВ в новогоднюю ночь
23:45
Известного музыканта нашли зарезанным под мостом в Москве
17:57
Гороскоп здоровья на январь 2018 года
17:49
"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
17:31
Скандальный развод Джигарханяна ударил по Малахову
17:03
Звезда "Дома-2" потеряла дочь
16:43
Фриске показала редкие фото с больной сестрой
16:16
Москва возобновила авиасообщение с Каиром
16:01
Бывший муж-алкоголик забирает сына у Натальи Штурм
15:34
К чему снится кровь
15:10
Что больше всего возмутило Вас в новогоднем эфире
14:41
В Израиле умер известный писатель
14:15
Затравленная Пугачева дала достойный ответ злопыхателям
13:54
Караченцов устал бороться с раком
13:28
Под Москвой ель искалечила дровосека
13:24
Рыжий "Иванушка" лечил депрессию алкоголем после смерти Яковлева
12:13
Пропавшего под Новый год худрука детского театра нашли мертвым
11:45
Лишившийся работы Нагиев влез в долги
11:26
Во время обстрела в Сирии погибли российские военные
11:06
Первый муж Валерии заговорил о ее любовных похождениях
10:43
Бузова слегла с тяжелым заболеванием
10:22
Роднина разнесла в пух и прах новогодний огонек с Пугачевой
10:00
Бедная Меркель судорожно хватается за власть
22:58
В центре Москвы штурмуют дом с привидениями
17:55
Бизнес-гороскоп на январь 2018 года
17:43
В жуткой аварии в ХМАО погибли 10 человек
17:26
Хитрый барнаулец устроил сыну ночь чудес в закрытом ТЦ
17:03
Выберите лучшую звезду новогоднего огонька
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Поплывшая Цымбалюк-Романовская налегает на черную икру
Близких Табакова лишили надежды
Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ
Волочкова рассекретила богатого любовника
Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником
Экономика

У Собчак пропали сотни миллионов на президентскую кампанию

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, в избирательном фонде Ксении Собчак лежит свыше 19 миллионов рублей, что пока делает ее самым финансово обеспеченным кандидатом в президенты России. Впрочем, ранее ведущая рассказывала, что два богатых спонсора сулят ей куда большие деньги.
прочитано 5151 раз

После того, как ЦИК принял документы Ксении Собчак на выдвижение на выборы президента России, ведущей предстоит проделать еще очень большую работу. Необходимо собрать по меньшей мере 100 тысяч подписей потенциальных избирателей по всей стране и уладить другие формальности.

ПО ТЕМЕ

Собчак стыдливо удалила видео с танцами у порога церкви

Тайные спонсоры осчастливили Собчак на 900 миллионов

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Эксперты отмечают, что думать о деньгах Ксении Собчак пока рано. По данным ЦИК, она уже оказалась лидером гонки по этому показателю. Так, на избирательном счету Владимира Жириновского – первого из кандидатов, который полностью прошел процедуру регистрации – пока лежит всего один рубль 20 копеек, передает "Московский комсомолец". А вот Собчак собрала уже свыше 19 миллионов, 3,7 миллиона из которых она уже успела потратить.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Этот показатель делает ведущую лидером среди кандидатов по финансовой обеспеченности. Впрочем, наблюдательные комментаторы вспомнили, что ранее Ксения Собчак вела речь о куда более значительных суммах. Она рассказывала, что два щедрых спонсора, пожелавших остаться неизвестными, уже практически выделили ей 900 миллионов рублей. Кроме того, из собственных средств она была готова вложить 40 миллионов рублей. Многие тогда пришли к выводу, что эти сотни миллионов уже практически в кармане у ведущей.

Что стало с этими деньгами – неизвестно. Возможно ветреные богачи передумали, а быть может Ксения Собчак просто не успела перевести все деньги на свой официальный счет.

Напомним, что Ксения Собчак успела отметиться рядом скандальных высказываний с того момента, как объявила о желании участвовать в выборах президента России в следующем году. Например, сообщила, что именно Москва виновата в наложенных на нее западных санкциях. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала после решения Совета Федерации.

Автор: Геннадий Куприянов7 января 2018, 14:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем удивляла Собчак

567

комментарии

Политика

Знаменитые перлы политиков
Главные плохиши 2017 года
Самые громкие политические скандалы 2017 года
Трамп затягивает петлю на шее Порошенко

Шоу-бизнес

Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ
Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног
Галкин и Меньшова довели Немоляеву до слез
Развратная Наталья Штурм рассказала об отношениях с сыном

Проишествия

Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)
Сноубордист чудом спасся из-под лавины (видео)
Неожиданный поворот в деле об убийстве известного музыканта в Москве
Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения (видео)

Lifestyle

Победительница Евровидения умерла от рака
Назовите Ваш любимый фильм про Рождество
Кто Ваш любимый актер
В центре Москвы штурмуют дом с привидениями
Шоу-бизнес

Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником

27-летняя красотка разоткровенничалась об отношениях с возлюбленным
Шоу-бизнес

35-летнюю Юлию Проскурякову без макияжа назвали грустной бабкой

Поклонникам не понравился внешний вид певицы
Происшествия

Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)

Артиста находится в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног

Балерина захотела показать, что заслужила шикарную жизнь

Гороскоп

У Киркорова родится еще один ребенок
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на январь 2018 года
Караченцов устал бороться с раком

Фоторепортажи

Олимпийская чемпионка побила Волочкову
Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа
Как Николай Цискаридзе завоевал мир
Сменившая имидж Бородина поразила красотой

Спорт

Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)
Что стало с фигуристкой Екатериной Гордеевой
Татьяна Тотьмянина экстренно прооперирована
Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду

Регионы

Допрос петербургского террориста попал на видео
На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри (видео)
Теракт в Петербурге устроил больной сектант
Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru