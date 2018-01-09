Киев получил очередную пощечину от Москвы

Попытка Киева выдавить товары из России с рынка Незалежной провалилась. Об этом заявил лидер партии "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.





По его словам, российские рынок и инвестиции стратегически важны для Украины. "По данным НБУ (Национальный банк Украины. – Прим. ред.), в январе – ноябре 2017-го Украина нарастила товарооборот с РФ на 28,6%, а с ЕС – на 27,6%", – написал Медведчук на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что через четыре года еврореформ и на фоне многомиллиардных убытков Украины стало очевидно, что Россия остается чрезвычайно важным партнером Незалежной. "Логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов", – подчеркнул глава партии "Украинский выбор – Право народа".





Напомним, ранее глава Радикальной партии Олег Ляшко подверг резкой критике экономическую политику руководства страны. По его словам, Евросоюз продолжает закручивать гайки в отношении предприятий Незалежной, однако официальный Киев предпочитает этого не замечать.

"Евросоюз вводит пошлины на нашу металлургическую продукцию, вытесняет наши рабочие места с рынка Евросоюза, металлурги украинские остаются без работы – все молчат!" – посетовал скандальный политик. По его словам, украинская экономика теряет миллиарды долларов из-за ориентации Киева на Запад.





Действительно, несмотря на официальные заявления еврочиновников из Брюсселя о дружбе и стратегическом партнерстве с Киевом, в реальности ЕС жестко отстаивает собственное интересы. Так, установленная Евросоюзом пошлина на металлургическую продукцию с Украины может привести к ежегодным потерям в сотни миллиардов долларов для и без того изрядно прохудившегося бюджета Незалежной.

В украинской Федерации металлургов заявили, что установленные европейцами ограничения приведут не только к потере рабочих мест и проблемам с бюджетом, но и сорвут планы по модернизации местных металлургических производств.

