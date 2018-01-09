Банк "Возрождение" запустил вклад "Добрые традиции", максимальная доходность по которому составляет 8,3% годовых. При этом вкладчик имеет возможность досрочного расторжения договора без потери начисленных процентов.



Открыть депозит можно на сумму от 100 тысяч рублей на срок 18 месяцев. Проценты по максимальной ставке 8,3% годовых выплачиваются за первый период размещения. В зависимости от пожеланий вкладчика это шесть или 12 месяцев.

По истечении первого периода размещения при досрочном расторжении вклада все проценты сохраняются. На второй период размещения ставка составляет 6% годовых. Частичное снятие и пополнение не предусмотрены.

Новый вклад продолжает традиции "Возрождения", направленные на то, чтобы предлагать своим клиентам лучшие банковские продукты и самые выгодные условия обслуживания, высокую доходность в сочетании с возможностью выбора стратегии размещения своих средств. Также депозит призван продлить новогодний сезон, когда ставки по вкладам достигли наивысших показателей.

Открыть депозит можно в личном кабинете банкомата или терминала, в интернет банке, а также в офисах "Возрождения". Более подробную информацию можно найти на сайте кредитного учреждения или позвонив по телефону горячей линии 8 800 755 00 05.

Напомним, ранее клиенты "Возрождения" получили доступ к более широкому списку муниципальных услуг, которые можно оплатить в Сети. Значительно увеличено количество получателей платежей в Интернет-банке. Теперь удаленно можно оплатить более четырех тысяч услуг местных муниципальных организаций. В их числе школы и детские сады, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и другие компании.

Кроме того, в Интернет-банке доступны платежи в адрес крупнейших федеральных и региональных организаций, с которыми традиционно сотрудничает "Возрождение". Для поиска нужного получателя платежа в интернет банке достаточно воспользоваться функцией "Поиск". В поле необходимо ввести название получателя, ИНН, лицевой счет или местоположение, а затем перейти в раздел "Платежи" и выбрать свой город.