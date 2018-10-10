Хитрая Украина оставила "Газпром" с носом
В Киеве утверждают, что "Газпром" должен Украине кругленькую сумму: речь идет о сотнях миллионов долларов по решению суда от 22 декабря 2017 года и двух с половиной миллиардах, которые российская компания должна выплатить по другому делу, датированному февралем этого года.
В конце 2017-го арбитраж в Стокгольме пересмотрел формулу ценообразования на российский газ, уменьшив его стоимость. Это автоматически привело к снижению ставки на транзит голубого топлива в Европу.
А в начале 2018 года Стокгольмский суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 2,56 миллиарда долларов.
"Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Газпром" в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", – сообщили в украинской компании.
Венгрия хочет получать российский газ в обход Украины#Украина #Россия #Газпром #новости #ТЭК #экономика #ЕСhttps://t.co/eGlbcmlWK6 pic.twitter.com/qhvrpGDOmr— Украинский выбор (@vyborua) 9 октября 2018 г.
Российская компания ранее обжаловала решения суда и объявила о расторжении контрактов с украинской стороной, напоминает РИА Новости. В свою очередь "Нафтогаз" намерен и дальше добиваться от "Газпрома" компенсации разницы в цене газа.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста двухмиллиардного долга. В Киеве надеются, что европейские партнеры Украины включатся в этот процесс и арестуют имущество "Газпрома".
Балерина изумила народ
Телеведущий бросается громкими заявлениями ради денег
Певицу экстренно прооперировали
Телеведущая не смогла остаться в стороне