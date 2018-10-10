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Экономика

Хитрая Украина оставила "Газпром" с носом

Фото: instagram.com/gazpromphotos
Украинский "Нафтогаз" втихаря удержал с российского "Газпрома" девять миллионов долларов. Эту сумму компания перевела в счет долга по прошлогоднему решению Стокгольмского арбитража.

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В Киеве утверждают, что "Газпром" должен Украине кругленькую сумму: речь идет о сотнях миллионов долларов по решению суда от 22 декабря 2017 года и двух с половиной миллиардах, которые российская компания должна выплатить по другому делу, датированному февралем этого года.

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В конце 2017-го арбитраж в Стокгольме пересмотрел формулу ценообразования на российский газ, уменьшив его стоимость. Это автоматически привело к снижению ставки на транзит голубого топлива в Европу.

А в начале 2018 года Стокгольмский суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 2,56 миллиарда долларов.

"Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Газпром" в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", – сообщили в украинской компании.


Российская компания ранее обжаловала решения суда и объявила о расторжении контрактов с украинской стороной, напоминает РИА Новости. В свою очередь "Нафтогаз" намерен и дальше добиваться от "Газпрома" компенсации разницы в цене газа.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста двухмиллиардного долга. В Киеве надеются, что европейские партнеры Украины включатся в этот процесс и арестуют имущество "Газпрома".

Автор: Александр Комаров10 октября 2018, 16:48
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