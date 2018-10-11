Производители одобрили запрет на возврат непроданных продуктов
"Участники V Всероссийского совещания владельцев и руководителей мясоперерабатывающих предприятий посчитали целесообразным... продолжить работу по дальнейшему совершенствованию взаимоотношений поставщиков и торговых сетей и поддержать внесение изменений, запрещающих возврат торговыми сетями нереализованной продукции производителям", – сказано в тексте документа.
Поправки в законодательство о развитии сельскохозяйственной отрасли группа депутатов во главе с зампредом Госдумы Ириной Яровой внесла в январе этого года. Нормативно-правовой акт запрещает торговым сетям возвращать поставщикам продукты, не проданные по истечении определенного срока годности. В первом чтении нижней палатой документ был принят в июле.
Яровая назвала возвраты ретейлерами нереализованных товаров "издевательством". Парламентарий посетовала, что производитель тратится на изготовление продукции, упаковку, налоги, зарплаты работникам и прочее, а торговые сети не желают нести свои риски и возвращают все непроданное.
По словам депутата, инициативу поддержали 75 регионов, девять отраслевых союзов производителей. Кроме того, сообщила Яровая, в субъектах Федерации прошло более 600 круглых столов с участниками продовольственного рынка.
Появившиеся в СМИ сообщения некоторых представителей ретейла о возможном дефиците продуктов Яровая назвала "обманом граждан". Законодатель предложила провести парламентские слушания по теме с участием заинтересованных лиц.
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