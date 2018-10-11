"Черкизово" угощает посетителей агровыставки "Золотая осень"
Среди представленного на агровыставке богатого ассортимента качественной и экологически чистой продукции можно выделить бренд "Петелинка". Птица для него выращивается на собственных зерновых культурах без добавления стимуляторов роста. Производитель гарантирует высокое качество птицы этой марки, отсутствие консервантов и добавок с индексом Е.
Сейчас в ассортименте "Петелинки" – 35 позиций. Это виды разделанного куриного мяса и субпродукты – наггетсы, кобасы, шашлыки, котлеты и многое другое. В "Черкизово" отмечают: узнаваемость бренда у российских потребителей в прошлом году превысила 35%.
Агровыставка "Золотая осень" открыла свои двери в минувшую среду, 10 октября. В этот день посетители стенда компании могли насладиться домашней пастой в сырном соусе с песто из черемуши и слайсами куриного мяса. Лакомство с продукцией "Петелинки" готовил для гостей член испанской ассоциации шеф-поваров Николай Сарычев.
Во второй день выставки посетители стенда "Черкизово" могут насладиться пористыми блинами с карпачо из индейки, которые также готовит Николай. Кстати говоря, индейка бренда "Пава-пава" – еще один продукт компании.
Выращивать индейку в Тамбовской области вместе с испанским холдингом Grupo Fuertes группа "Черкизово" начала еще в 2015 году. Вкусная и свежая, продукция мгновенно завоевала любовь покупателей, став для многих любимым лакомством.
Юбилейная, двадцатая по счету агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит в российской столице 10-13 октября. В ее открытии приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона пожелал "Черкизово" дальнейшего развития и пообещал содействие и поддержку в развитии производства.
"Черкизово" – крупнейший производитель мясной продукции в России. Группа занимает первое место по мясопереработке и совокупному производству мяса птицы и второе – по производству свинины.
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